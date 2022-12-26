Futsal U19 Milli Takımımı'nın Hırvatistan'da katılacağı Futsalweek U19 Futsal Gelişim Turnuvası aday kadrosu açıklandı. Milliler, 27 Aralık Salı günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanıp Kocaeli The Ness Otel'de hazırlık kampı yaptıktan sonra 1 Ocak 2023 günü Hırvatistan'ın Porec kentine seyahat edecek.
Kadroda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Sacit Eren Nasuh (Adanaspor A.Ş.), Galip Kaan Zorba (Bodrumspor A.Ş.), Ferhan Çiçek (Eyüpspor)
Savunma: Abdülkadir Dursun (Amasyaspor FK), Melih Turgut (Vavacars Fatih Karagümrük), Yusuf Eren Göktaş (MKE Ankaragücü), Koraycan Akbaş ( Galatasaray A.Ş.)
Kanat: Tunahan Ertuğrul (MKE Ankaragücü), İlhan Doğanay (MKE Ankaragücü), Enes Gümüş (Manisa FK), Sadettin Çamcı (Çayırova Gençlerbirliğispor), Alperen Karaca (Erzurumspor FK), Eren Büyükkaya (Galatasaray A.Ş.)
Forvet: Berkan Aslan (Kayserispor), Mustafa Karaman (Altınordu), Onur Efe Ekri (MKE Ankaragücü)
Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin
Teknik Direktör: Murat Kaya