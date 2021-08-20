Almanya temsilcisi Weilimdorf’un ev sahipliğinde yapılacak ön eleme turu müsabakası, Sindelfingen kentinde TSİ 18.00’de başlayacak.

Tavşançalıspor, Almanya’nın Weilimdorf, Kosova’nın Liqeni ve İngiltere’nin London Helvecia takımlarıyla H Grubu’nda yer alıyor.

8 grupta toplam 32 takımın mücadele edeceği ön eleme turunda, gruplarında ilk sırayı alan 8 takım ile en iyi puan ve averaja sahip 1 grup ikincisi olmak üzere toplam 9 takım eleme turuna katılacak.

Ön eleme turundan gelecek 9 takım, 23 seri başı takımla eleme turu mücadelesi verecek. Eleme turu kuraları 30 Ağustos’ta çekilecek. (AA)