Futsal A Milli Takımı, özel maçta deplasmanda Andorra'ya 3-2 yenildi. Karşılaşmada Milli Takım 'ın gollerini Adem Küçükkartal ve Ramazan Bildirici atarken, Andorra'nın sayıları Arnau Sierra, Oriol Sierra ve Eric Pires'te geldi. İki takımın 25 Ekim'de oynadığı maç 3-3 sona ermişti.

Futsal A Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Sacit Eren Nasuh (Adanaspor A.Ş.), Rıza Ahmetoğlu (Kuştepespor)

Savunma: Abdülkadir Dursun (Amasyaspor FK), Muhammed Yusuf Aygün (Kuştepespor), Kamil Can Akparlak (Emirdağspor), Burak Uğurlu (Gaziantep Kalespor)

Kanat: Umur Ağır (ZVV Eindhoven), Adem Küçükkartal (Albertslund IF Futsal), Enes Gümüş (Manisa FK), Serhat Süleyman Boztepe (Pasur Belediyespor), Melih Kaan Özkul (Şişli Spor Kulübü), Ramazan Bildirici (Şişli Spor Kulübü)

Forvet: Oğuz Kaan Uruç (Seyhan Belediyespor), Muhammet Altunay (Şişli Spor Kulübü)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Murat Kaya