Futbolun şöhretleri Üsküdar’da buluştu

Üsküdar Belediyesi, Türkiye’nin en ünlü futbolcularını özel bir maçta bir araya getirdi. Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile gerçekleşen ilçe amatör spor kulüpleri malzeme dağıtım töreni özel bir etkinliğe sahne oldu. Başta Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop olmak üzere, milli kalecilerden Rüştü Reçber, oynadığı döneme damgasını vuran ünlü futbolcular ile spor camiasının sevilen isimleri İbrahim Toraman, Abdullah Ercan, Hami mandıralı, Can Arat, Giray Bulak, Güvenç Kurtar, Cenk İşler, Ender Alkan, Yattara, Şenol Yavaş, Evren Turhan, Orhan Çıkrıkçı, Orhan Kaynak ve Gökhan Dinç amatör kulüpler için sahaya çıktı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de katılımıyla malzeme dağıtım töreni, düzenlenen müsabakanın ardından gerçekleşti.

Müsabaka sonrası konuşan Hilmi Türkmen, “Bugün burada adeta Şampiyonlar Ligi var. Türk futbolunun efsane isimleri sağ olsunlar. Üsküdar’daki yerel amatör kulüplere malzeme dağıtım programımız var. Program öncesi bu şöhretler şöyle bir terlerini atsınlar dedik ama maşallah hepsinin formu yerinde. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadılar. Hem kulüplerimize bir yardım programı bu hem de Türk futbolunu karakterleri ve beyefendilikleriyle örnek olmuş, sportif başarılarıyla muazzam bir başarı göstermiş dostlarımızla beraberiz teşekkür ediyorum” dedi.

İSTANBUL (İHA)