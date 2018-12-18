Futbolun kralı Lionel Messi!

Barcelona'nın Levante'yi 5-0 yendiği maçta hat-trick yapan Lionel Messi, kariyerinde üst üste 9. kez bir yıl içerisinde 50 gol barajını yakalamayı başardı. Messi, bu sezon ise şu ana kadar 20 gol attı, 12 asist yaptı.

18 Aralık 2018, Salı 06:24
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Futbolun kralı Lionel Messi!

İspanya Ligi’nde Barcelona, Levante’yi deplasmanda 5-0 mağlup etti. 34 puanla ligin zirvesinde yer alan Katalan ekibinin gollerinde Luis Suarez, Pique ve hat-trick yapan Lionel Messi’nin imzası vardı. Messi, attığı gollerle kariyerinde üst üste 8. kez bir yıl içerisinde 50 gol barajına ulaşmayı başardı.

Geçen yıl rakip fileleri 54 kez sallayan Messi, 2018’deki son maçına ise bu hafta sonu Celta Vigo karşısında çıkacak. Omzundan sakatlanmıştı Avrupa’nın 5 büyük ligine baktığımızda Messi, ligde 14 gol ve 10 asistle herkesi geride bıraktı, bu sezon ise toplamda 19 maçta rakip fileleri 20 kez sallarken, 12 de asist yaptı.

Ayrıca Arjantinli süperstar, omzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle de sahalardan yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmıştı.

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