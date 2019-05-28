‘Futbolun Kalbinde’ antrenman

TFF Riva Tesisleri’ nde 24 Mayıs’ta gerçekleşen etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından gelen 30 futbolcu adayı katıldı. Scoutium aplikasyonunun kullanıcıları tarafından değerlendirilen ve Milli Takım antrenörlerinin 1000 kız arasından seçtiği genç sporcular, A Milli Kadın Futbol Takımı antrenörleri ile antrenman yapma fırsatı yakaladı.

Unutulmaz anlar yaşadılar

Geleceğin futbolcu adayları, Türk Futbolu’nun kalbi olan TFF Riva Tesisleri’nde unutulmaz bir gün geçirdi. A Milli Kadın Futbol Takımı’nın antrenörleri ile tanıştılar, gelecekte onların yönetiminde sahaya çıkabilmek için performans sergilediler.

Tüm günü Riva Tesisleri’nde geçiren futbolcular; Banu Yelkovan’ın moderatörlüğünde Beşiktaş ve Milli Takım Kaptanı Didem Karagenç, Milli Takım oyuncusu Ece Türkoğlu, Milli Takım Kadınlar U15 antrenörü Aytürk Kıyıcı ve Instyle Genel Yayın Yönetmeni Bahar Kader’in katılımıyla gerçekleşen panele katıldılar.

Nike’tan ürün desteği

Panelin ardından 30 kız futbolcu sahaya inerek yeteneklerini gösterdi. Scoutium iş birliğinde gerçekleşen etkinliğin sonunda ise futbolculardan Azra Ardos ve Selis Demirci Fransa’da düzenlenecek uluslararası turnuvayı yerinde takip etme şansı yakaladılar. Pınar Su Cılız ise Nike tarafından 1 senelik ürün desteği hakkı kazandı.

İşte, A Milli takımımızın başarılı futbolcusu Enes Ünal’ın, ‘Nike Women Futbol Turnuvası’nda bir araya geldiği genç sporculara futbolla ilgili tavsiyeleri...

Kadın futboluna ilgi artıyor

Kadınlar futbolunu elimden geldiğince yakından takip etmeye özen gösteriyorum. Hem ülkemizde hem de dünyada gösterilen ilginin arttığını görebiliyorum. Geçtiğimiz aylarda Atletico Madrid ve Barcelona arasındaki futbol maçını statta 60 binden fazla kişi izledi.

Onlara alan açmak gerek

En başta inanmak gerekiyor. Hayallerin peşinden koştuklarını, bunu yaparken başta kendileri olmak üzere etrafındaki pek çok insanın değişimine katkıda bulunduklarını unutmamak gerekiyor. Sporculara daha fazla olanağın sağlanarak onlara yeteneklerini gösterebilecekleri alanlar açmak gerekiyor.

Çocuklarınızın yanında olun

Aileler için söyleyeceğim şey: Ne olursa olsun çocuklarınızın yanında olduğunuzu hissettirmeniz. Destekleyici tek bir cümle bile onlara hayallerinin peşinden gitmesi için güç verir. Futbolculara gelecek olursak. Keyif almayı asla unutmayın. Antrenman ya da maç fark etmez. Her sahaya çıktığınızda o heyecanı yaşayın. Hayal etmek başarının ilk adımıdır.

Kendilerini gösterme şansı

Futbolcuların gelecekte formasını giymeyi hayal ettikleri milli takımın tesislerine gelip burada onlara değerli bilgiler veren profesyonel sporcular ve antrenörlerle bir arada olması çok güzel. Turnuvaya Türkiye’nin her yanından katılım var. Bu da pek çok futbolcunun kendini gösterme şansı yakaladığını gösteriyor. Umarım bu tarz turnuvalar daha çok düzenlenir.