İZMİR,(DHA)- Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), ÇEVKO ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sponsoru Pepsi işbirliği ile genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Eskişehir'de başlayan Yıldız Futbolcu Seminerleri’nin ikincisi yarın İzmir’de gerçekleşecek.

Altınordu Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşecek seminerde Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, unutulmaz futbolculardan İbrahima Yattara, Uzman Dr. Şerafettin Özdoğan ile gazeteci Atakan Kurt, genç futbolseverlere deneyimlerini aktaracak. Spor konusunda uzman hekimler yetenek sürdürülebilirliği konusunda bilgi verirken, ÇEVKO’dan uzman isimler geri dönüşüm konusunda bilgi vererek gençler arasında bu konudaki farkındalığı artıracak. Seminerlere katılacak genç yeteneklere pet şişelerden geri dönüştürülmüş formalar hediye edilecek. Yıldız Futbolcu Seminerleri İzmir’den sonra Ankara ile devam edecek.