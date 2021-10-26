UEFA Pro Lisans sahibi teknik direktör Alper Avcı, ülkemizde Fenerbahçe , Konyaspor , Başakşehir, Bandırmaspor, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, ve Balıkesirspor’da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra sırasıyla 1922 Konyaspor, Altay, Hekimoğlu Trabzon ve Şanlıurfaspor’da teknik direktörlük yapan UEFA Pro Lisanslı teknik direktör Mustafa Alper Avcı, kendini geliştirmek ve dünya futboluna yakından şahit olabilmek için İngiltere’ye gitti.

TEKLİFLERİ İTTİ, İNGİLETERE’YE GİTTİ

Özellikle Altay ve Hekimoğlu Trabzon’da gösterdiği performanstan dolayı TFF 1. Lig takımlarının dikkatini çeken ve teklifler alan Alper Avcı, buna rağmen kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi seçti. Yeni Haber'den Veli Özkan'ın haberine göre; ailesiyle birlikte futbolun beşiği İngiltere’ye giden Avcı, Chorley FC takımının U21 takımıyla anlaştı. Belirli aralıklarla Premier Lig takımlarıyla da antrenmanlara çıkan genç hoca, oradaki çalışma sistemi ve metotları tek tek not alıyor ve takımında uyguluyor.

İNGİLİZLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

İyi derecede İngilizce bilen ve Manchester’de dil problemi yaşamayan Alper Avcı, geçen yaklaşık 6 aylık süreçte önemli bir aşama kaydetti. Pro Lisansa İngiltere’de değer verildiğini ve birçok takımın ilgisini çektiğini ifade eden genç teknik adam, ‘Buradaki çeşitli üst lig takımının ilgisi var ancak amacım ilk olarak İngiliz futbolunun alt yapısını tam anlamıyla kavrayabilmek. Ben buraya bir amaç uğruna geldim. Bu sezonu alt yapıda geçirmek istiyorum. Gelecek sezon için önümüzdeki mart ya da nisan ayında karar vereceğim’ dedi.

PREMIER LİG TAKIMLARIYLA ANTRENMANA ÇIKTI

İngiltere’de futbolun her anlamda ileride olduğunu ve gelişime açık olan kişiler için çok iyi bir yer olduğunu aktaran Avcı, ‘Burada bilgiye, beceriye inanılmaz değer veriliyor. Her imkan sağlanıyor. Müthiş bir organizasyon var. Bazı Premier Lig takımlarıyla antrenmanlara da çıktım. Benim için çok güzel ve özel bir deneyimdi. İngilizcemi de çok iyi geliştirdim. Futbol hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Hayallerim gerçek oluyor. Buradaki çok önemli kulüplerle de temas halindeyim hatta iki kulüpten davet aldım. Doğru kariyer planlaması için düşünme evresindeyim. Burada mutluyum. Şuan için Türkiye’ye dönme düşüncem yok. Buradaki misyonumu tamamlamam lazım’ ifadelerini kullandı.