Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası dün resmen başladı. Her turnuvadan müthiş hikayaler çıkarken, Katar 2022'nin de ilk özel anlarından birinin kahramanı Andries Noppert oldu. Günün sonucu en merak edilen karşılaşmasında Senegal ile Hollanda kapıştı. Dünya futbolunun önemli ülkeleri arasında yer alan Hollanda'da mücadeleye Noppert ilk 11'de başladı.

Turnuvanın en uzun ismi!

28 yaşındaki eldivenin en büyük özelliği turnuvanın en uzun oyuncusu olması... 2.03 boyundaki dev adam 2022 Dünya Kupası'nın en uzun boylu ismi olarak dikkat çekerken, elbette asıl hikayesi bu değil... Çok değil henüz 3 yıl önce 2019 yılında İtalya 2.Lig ekiplerinden Foggia'nın kadrosunda bulunan ve 2. kaleci olarak görev yapan tecrübeli eldiven kulübüyle birlikte Serie C'ye düştü.

Hollanda'nın Katar'daki antrenman anları

'Futbolu bırak, polis ol'

Çizme ekibinden ayrılan ve ülkesine dönen Noppert, Hollanda 2.Lig temsilcisi Dordrecht'e imza attı. Ancak işler ülkesinde de deneyimli file bekçisi için pek yolunda gitmedi. Dordrecht'te bir senesi dolmadan takımdan ayrılan Noppert yine kulüpsüz kaldı. Futbol açısından zor dönemlerden geçen Hollandalı eldivene eşi, 'Futbolu bırak, polis ol' dedi. Bir taraftan yükselmeyen performans, diğer taraftan yakasını bırakmayan sakatlıklar ve kendisini polis olmaya ikna eden bir eş varken Noppert pes etmedi.

2022'nin başında oynamaya başladı!

Bireysel çalışmalarına devam eden Noppert yarım sezonu kulüpsüz olarak boşta geçirse de Ocak ayında Go Ahead Eagles'a imza attı. Sezon sonuna kadar yedek bekleyen Hollandalı file bekçisi 2021-2022 sezonunda da başta eldivenleri kapamadı. Ligin ilk 19 haftasında yedek bekleyen Noppert 23 Ocak 2022'de devraldığı kaleyi bir daha bırakmadı. Yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken başarılı kaleci sezon başında da Heerenveen'e transfer oldu.

Van Gaal onu tercih etti

Mavi-Beyazlılar'ın kalesini 14 lig maçında koruyan ve 6 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermeyen 28 yaşındaki eldiven, Louis Van Gaal tarafından Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı. İlk maçta son Afrika şampiyonu Senegal ile oynayan Portakallar'da Van Gaal kaleyi Remko Pasveer ile Justin Bijlow'un yerine Noppert'e teslim etti. 2 yıl evvel futbolu bırakma noktasına gelen başarılı kaleci bu akşam futbolun en prestijli ve en büyük organizasyonu Dünya Kupası'nda sahneye çıktı.