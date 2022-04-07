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Futbolseverlerden muhtemel TFF başkan adaylarına onay çıkmadı

Nihat Özdemir'in istifası sonrası TFF'nin yeni başkanının kim olacağı merak ediliyor. Birçok isim gündemde. Sosyal medya hesabımızdan yaptığımız ankette, futbolseverlerden gündemdeki muhtemel başkan adaylarına onay çıkmadı.

07 Nisan 2022, Perşembe 13:33 Son Güncelleme:
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Futbolseverlerden muhtemel TFF başkan adaylarına onay çıkmadı

Nihat Özdemir'in istifasıyla birlikte, futbol kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri, yeni TFF başkanının kim olacağı. Gündemde birçok futbol adamı var. Resmi olarak adaylığını açıklayan biri ise henüz yok.

Sosyal medya hesabımızdan yaptığımız ve yaklaşık 13 bin futbolseverin katıldığı ankette, gündemdeki muhtemel başkan adaylarına onay çıkmadı. Göksel Gümüşdağ %27.8, Ahmet Ağaoğlu %15, Ahmet Nur Çebi %9.6 oy aldı. Kullanıcıların %47.6'sı ise diğer seçeneğine oy verdi. Ankete gelen yorumlarda ise Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Saffet Sancaklı, Haluk Ulusoy, Hamit Altıntop ve Rıdvan Dilmen'in TFF başkanı olması istendiği görülüyor.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi 16 Haziran’da yapılacak. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 17 Haziran 2022 Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacak.


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