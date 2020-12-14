Futbolseverler kararını verdi: Suçlu Erol Bulut ve ekibi

Fanatik olarak sosyal medyada sorduğumuz "Sizce Fenerbahçe'nin 3 maçtır iç sahada kaybetmesinin sebebi nedir?" sorusuna toplam 8.225 futbolsever katıldı.

Taraftarların yüzde 64.9 gibi ezici bir çoğunluğu, Fenerbahçe'nin 3 maçtır iç sahada kaybetmesinin sebebi olarak Erol Bulut ve ekibini görürken, yüzde 21.7'si futbolcuları, yüzde 9.5'i Fenerbahçe Yönetimi'ni, yüzde 3.9'u ise hakemler/diğer sebepleri mağlubiyetin nedeni olarak gördü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.