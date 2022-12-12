Katar'da düzenlenen Dünya Kupası rekorlara ve sürpriz sonuçlara imza atmaya devam ediyor. 5'inci dünya kupasında da oynayan Ronaldo'nun yedek kaldığı maçta Portekiz'in elenmesi, Fas'ın yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olması, Brezilyalı Neymar'ın buruk vedası, Almanya, İspanya gibi futbolda ekol yaratmış ülkelerin erken vedası ve daha bir çok yaşanan ilkler ve rekorlar unutuldu, son günlerde herkes Fas'ı ve Arjantin'i konuşuyor. Kupaya veda eden ülkelerin taraftarları bir bir Katar'dan ayrılırken, çevrede daha çok Arjantin ve Faslı taraftarlar dikkat çekiyor. Fransızlar ve Hırvatlar azınlıkta olmakla beraber, Doha caddelerinde gündem özellikle Fas...





Doha caddelerinde mikrofon uzattığımız yerli ve turistler Fas'tan bir tarihi başarı daha beklerken, Arjantin'in kupaya yakın olduğunu düşünenler de var. Türk iş insanları, Katarlılar ve bir çok futbolsever Fas'ın Fransa'yı da elemesini ve finale çıkmasını istiyor. Batistuta'nın gol rekorunu egale eden Messi'nin Arjantin ile dünya kupasını kazanmaya yakın olduğunu düşünen futbolseverler de çoğunlukta. Yarı finalde Arjantin, Hollanda ile Fas ise Fransa ile karşılaşacak. Belçika, İspanya ve Portekiz gibi Avrupa futbolunun devlerini eleyen Fas'tan Fransa'yı da devirmesini bekleyen taraftarlar, Katar'daki dünya kupasında futbolseverler Arjantin-Fas finalini hayal ediyor.

Mesut IŞIK, Doha (DHA)

Modric ve yardımcıları Arjantin maçı öncesi antrenman yapıyor