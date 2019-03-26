Futbolist’den FIFA’da bir başarı daha

FIFA’da alınan başarılar sonucu Sofya’da finalleri düzenlenecek olan A1 Gaming League turnuvasına katılmaya hak kazanan Futbolist ekibi yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen finallerde boy gösteren Futbolist oyuncuları Sanchez ve Riv9, Türkiye’ye kupayla döndü!

İlk olarak 1v1 kategorisinde yarışan Sanchez, rakiplerini yenerek turnuvanın şampiyonu olmayı başardı. Ardından 2v2 kategorisinde Sanchez ve Riv9 rakiplerini yenerek 2’de 2 yaparak şampiyon oldular.

Futbolist şampiyonluk sonrası Londra’da gerçekleşecek olan A1 Gaming League Dünya Finallerinde yer almaya hak kazandı. (Playerbros)