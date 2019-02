İlk defa bir Türk takımının katılma başarısı gösterdiği FIFA eClub World Cup, geçtiğimiz hafta sonunda Londra'da düzenlendi. Türkiye'yi temsil eden Futbolist takımı, yarı finalde şampiyon olan takıma mağlup oldu.

Her sene FIFA tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük eSpor organizasyonlarından biri olan FIFA eClub World Cup geçen haftasonu Londra'da düzenlendi. Oyun severlerin yakından takip ettiği ve severek oynadığı FIFA19'da dünyanın en iyi 16 takımı kozlarını paylaştı.

Yaklaşık 250 takım arasından sadece 15 takımın ve bir önceki senenin şampiyonunun katılmaya hak kazandığı turnuvanın elemelerinde Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş ve Futbolist takımları boy gösterdi. Futbolist elemeleri geçen ilk ve tek Türk takımı oldu ve Brondby, Manchester City, Ajax gibi futbol takımlarının yanında Faze Clan ve Vitality gibi dünyaca ünlü eSpor kulüplerinin olduğu sahneye çıktı. Futbolist takımı adına Ismail Can Yerinde "İsopowerr" PlayStation konsolunda mücadele ederken, ailesi Türk olan Bulgaristan doğumlu Sezer Sabriev ise "Sanchez" adıyla Xbox konsolunda yeteneklerini sergiledi.

Her birinde İsviçre'de kura ile belirlenen 4 takımın mücadele ettiği 4 gruba ayrılan turnuva Londra'da Sky stüdyolarında çekildi. Maçlar hem PlayStation hem Xbox hem de 2'ye 2 şeklinde oynandı. C Grubu'nda Bochum, Dijon ve Vitality ile eşleşen Futbolist 9 maçta sadece 1 kez yenildi ve 18 puanla grubunu lider tamamladı. Grup maçları boyunca koçuyla ve yöneticisiyle bir olan Türk temsilcisi, taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Her golden sonra birlikte sevinen, her maça bir gün önce rakipleri hakkında çıkardıkları notlar ile özel olarak hazırlanan Futbolist ayrıca maçlardan önce yaptıkları ısınma ve gerinme hareketleri ile de ne kadar profesyonel olduğunu gösterdi.

Çeyrek finalde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers ile karşılaşan Türk temsilcisi, ilk maçı kaybetse de diğer iki maçı kazanmasını bildi ve adını yarı finale yazdırdı. Yarı finaldeki rakip ise King eSports oyuncuları dünya sıralamasında PlayStation birincisi Arjantinli Nicolas ve Xbox birincisi İngiliz Tekkz'di. İlk maçta İsmail, rakibi Nicolas'ı 4-0 yenerek tüm gözleri üzerine çekti. İkinci maçta mağlup olan Türk ekibi, geride götürdüğü karşılaşmada 74'üncü dakikada gole çok yakşlaşsa da oyunun takılmasıyla bir şansızlık yaşadı. Kalan dakikalarda gol bulamayan Futbolist, 3'üncü maçında mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Futbolist'i yenen King eSports daha sonra finalde Dijon takımını rahat geçti ve 2019 FIFA eClub World Cup şampiyonu oldu. Futbolist ise turnuvada 3'üncü olarak 10 bin Dolar para ödülü yanında genel klasmandaki sıralamayı belirleyen çok önemli puanları kazandı.