Futbolist 5 FIFA oyuncusunu kadrosuna kattı

Riv9’un ayrılmasıyla birlikte bünyesinde 2 profesyonel FIFA oyuncusu bulunduran Futbolist, yaptığı transfer ile birlikte bu sayıyı 7’ye çıkardı. Takım ilk olarak, İsmail Can “isopowerr” Yerinde ile sözleşme uzattığını açıkladı. Başarılı oyuncu, takım bünyesinde Türkiye ve Balkan Şampiyonu, FIFA eClub World Cup turnuvasında ilk 4’e girme, Fut Champions Cup’ta ilk 16, eChampions League’te ilk 32 ve FIFA 19 sıralamasında 32. sırada yer alarak Global Playofflara katılmak gibi büyük başarılara imza atmıştı.

Yapılan diğer transfer ise Ege “Ar7Ege” Arseven oldu. 20 yaşındaki oyuncu kariyerine Youtube ve Twitch üzerinden yaptığı yayınlar ile başladı. Yaptığı NBA ve FIFA yayınları ile izleyicinin sevgisini kazanan Ege, FIFA 19’da gösterdiği başarılı performans ile profesyonel oyuncu olma yoluna girdi. Katıldığı ESL ve diğer turnuvalarda yakaladığı başarılar ile Futbolist’in ilgisini çeken oyuncu, ilk defa bir profesyonel takımda yer alacak. Ege aynı zamanda takımın yayıncısı olarak da kariyerine devam edecek.

Takımın duyurduğu diğer transfer ise Buzzer406 oldu. Takım yaptığı duyuruda, “Avrupa’nın gelecek vadeden en önemli yıldız adaylarından Buzzer406 ailemize hoş geldin.” ifadelerini kullandı. Bu anlaşmayla birlikte İngiliz oyuncu, kariyerinin ilk profesyonel anlaşmasını yapmış oldu.

Kadroya katılan diğer oyuncu Agit “Agitpower” Katılmış oldu. Agitpower, FIFA’nın düzenlediği turnuvalara katılmış en genç Türk oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor. Daha önce Dalkurd FF bünyesinde bulundan oyuncu artık Futbolist için mücadele edecek. Takımın 6. ve 7. üyesi ise Hindistan ve Asya şampiyonu Hintli oyuncu Saksham “Saksham” Rattan ve Türk oyuncu Thanos oldu. Yapılan transferle birlikte her iki oyuncu da kariyerlerinin ilk profesyonel sözleşmelerine sahip oldular.

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