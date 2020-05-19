Futbolda yeni dönem

Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs, insanların hayatını felç etti. Bu süreçte spor faaliyetleri durma noktasına gelirken, salgından yavaş yavaş kurtarılan ülkeler yeniden hazırlıklara geçmişti. Bu anlamda en çok merak edilen konu ise futbolun geleceğiydi. Geçtiğimiz cumartesi Almanya’da Bundesliga ve 2. Lig’de maçlar başladı. Ancak yeni kurallar kapsamında, futbol hepimizin bildiği halinden bambaşka bir hale büründü. Saha içerisinde normal olarak bildiğimiz pek çok davranış artık geride kaldı. İşte hafta sonunda Panzerler’in oynadığı maçlardan ön plana çıkan görüntüler.

Maç öncesi ve sonrası röportajları da artık eskisinden çok daha farklı bir halde. Röportajlar, teknik ekip ve oyunculara sosyal mesafe içerisinde uzatılan mikrofon ile yapılıyor

Maç öncesinde teknik adamlar tokalaşmak yerine dirsekleri ile selamlaşıyor.

Karşılaşmalardan önce tüm toplar, titizlikle yeniden dezenfekte ediliyor

Bu süreçte en çok değişen şey de tribünler oldu. Artık stadyumlara taraftar alınmazken, onların yerlerini ise karton görselleri dolduruyor.

Almanya’daki tedbirler sebebiyle etti. oyuncuların sahaya çıkmadan önce maskelerini çıkarmaları yasak.

Tedbirler öylesine geniş ki yedek kulübesinde dahi sosyal mesafe var. Kendine yer kalmayan futbolcular ise tribünlere çıkmak zorunda kalıyor.

Bundesliga’da ilk haftanın ardından yapılan yorumlar

‘İstikrar gerekiyor’

Hansi Flick: (Bayern Münih Teknik Direktörü): “Ligde bulunduğumuz konum itibarıyla kendimize güveniyorduk. Maçlardan önce yapılan idmanlarda da istediğimiz seviyeye geldik. Oyuncularımız gayet başarılıydı. Bu uzun aradan sonra belli bir istikrara ihtiyacımız var. İlk başta hangi seviyede olduğumuzu bilmiyorduk. Ama bütün şüpheleri ortadan kaldırmak için sahaya çıktık ve istediğimizi de aldık.”

‘Hiçbir şey olmuyor’

Lucian Favre (Borussia Dortmund Teknik Direktörü):

“Gürültü yok. Harika bir pas atıyorsunuz, gol atıyorsunuz ve hiçbir şey olmuyor. Her zamankinden çok farklı bir oyundu. Planlarımızı sahaya yansıttık. Açıkçası normal koşulları tercih ederdik. Ama sonunda futbol oynanmaya devam ediyor ve biz de eğlenmeye çalışıyoruz.”

‘Adapte olmalıyız’

Marko Rose (M’Gladbach Teknik Direktörü): “Şampiyonlar

Ligi’ne katılmak istiyoruz. Ancak bunu başarmak için de doğru yolu bulmamız gerekiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz. Ama başarılı olmak ve iyi futbol oynamayı istiyorsak şu anda bulunduğumuz ortama adapte olmak zorundayız. Şu an bulunduğumuz konum, başarılı olduğumuzun bir kanıtı.”

‘Normal maç gibi’

Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf futbolcusu): “Normalgibiydi. Su molalarında yine o atmosferi insan görüp, hatırladı. Bir dakika, burada fark var, önceki gibi değil dedik. Hakem ilk düdüğü çaldıktan sonra normal bir futbol maçı gibi oynanıldığını düşünüyorum. Maçtan önce daha çok sorunlarla ilgilendik. Maç esnasında açıkçası pek düşünmeden, kendi kendimize soru sormadan oynamaya çalıştık.”

‘Bize hayran kaldılar’

Markus Gisdol (Köln Teknik Direktörü): Almanya olarak dünyanın en büyük eleştirmenlerine sahibiz. Ancak dünyanın her yerinden bize hayran kaldılar. Almanya’da yapılan uzun zamandır çok özel bir şeydi. Pek çok insanın ve politikanın desteğiyle, iyi düşünülmüş ve yoğun bir kavramı bir araya getirmeyi başardık. Şimdi bunu yapmaya devam ettiğimizi görmeliyiz. Oluşturduğumuz plana bağlı kalırsak sorun yaşamayız.



