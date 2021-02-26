Portekizce kökenli kelime olan Trivela aslında 3 parmak anlamında gelmekte olan ‘tres dedos’ teriminden türemiş olmaktadır.

Futbolda trivela nedir?

Bir futbol terimi şeklinde karşımıza çıkmakta olan trivela kelimesi kısaca ayağın dışı ile yapılan futbol hareketi ve de topa vuruş tekniği olmaktadır. Bu hareket, Portekizli ünlü milli futbolcu olan Ricardo Quaresma ile birlikte özdeşleşmiştir. Buna ek olarak Alman eski futbolcu olan Franz Beckenbauer de trivela hareketini kullanmıştır.

En iyi trivela atma teknikleri nelerdir?

Futbolda yaygın olarak kullanılan trivela hareketi UEFA'nın eğitim amaçlı olan videolar bölümünde yer alan Ricardo Quaresma'nın trivela eğitimini verdiği bir video yer almaktadır. Bu ilgili videoda Quaresma, trivela ile beraber en güzel gollerini de Rio Ave ve de Belçika Millî Takımı'na attığını da söylemiştir.

Trivela vuruşu nasıl atılır?

Trivela hareketi tekniği ile beraber yapılacak olan vuruşta topa tam merkez noktasına gelecek şekilde ayağın dışı ile sert bir şekilde vurulması gereklidir. Bu vuruş gerçekleştirilir iken şut gerçekleştirilecek olan ayağın oldukça güçlü olması gereklidir. Bunun için de topa vurmayacağınız diğer ayağınızı bir yere sağlam basmanız şart olmaktadır. Bu şekilde topa falso veriyormuş gibi ayağınızı eğerek karşı takımın oyuncuları şaşırtılır.

Ardından atmak istenilen yöne ayak çevrilerek topa bir vuruş yapılmaktadır. En doğru şekil hareketli topa uygulandığında ortaya çıkmaktadır. Duran toplarda genel olarak uygulanmayan trivela tekniği zor bir vuruş taktiği olmaktadır. Ayak çevrilerek uygulandığı nedeni ile topun istenilen yere doğru atılması zorlaşır. Antrenman yapılması gereklidir.

Ricardo Quaresma trivelanın hikayesi

Ricardo Quaresma Trivela hareketini top tekniğine borçlu olduğu söyler. Bu durumu bir fark yaratma tutkusu olarak tanımlamaktadır. Modern futbolda yer alan futbolcular repertuarlarını zenginleştirmektedir. Hocalarım bu konuda sırtını dönmedi şeklinde açıklamıştır.

Günümüzde doğru bir şekilde uygulandığı zaman göz zevkine hitap eden hareketi az sayıda futbolcu da uygulayabilmektedir. Türk futbolundan bu trivela tekniğini kullananlar vardır. Fenerbahçe 'nin milli yıldızı olan eski milli futbolcu Ümit Özat, maçlarda bu teknik ile pek çok asiste de imza atmıştır.