'Futbolda şike kumpası' davasında mütalaa hazırlanacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 87 sanığın yargılandığı dava dosyası, esasa ilişkin mütalaa hazırlanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Müdahil Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ise avukat Naim Karakaya temsil etti.

Tutuklu sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Duruşmada sanık ve avukatları, müdahil avukatları ile savcının beyan ve taleplerini alan mahkeme heyeti, ara kararlarını açıkladı.

Tutuklu sanıklar Nazmi Ardıç, Ahmet Kalender, Mesut Aydın, İbrahim Emre ve Furkan Durmaz hakkında, atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunun katalog suçlardan olmasını, KOM daire başkanlığından gelen belgeleri, ByLock kayıtları, bazı sanıklar hakkında etkin pişmanlıkta bulunan şüpheli veya tanık beyanları ile HTS kayıtlarını göz önüne alındığını belirten heyet, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir deliller bulunması, sanıkların özellikle kamuda etkin olduğu iddia olunan bir örgüt üyesi olduklarının ileri sürülmesi ve delillerin karartılması yönünde mahkemede kuvvetli bir kanaat oluşması gerekçesiyle bu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme, dava dosyasının esas hakkındaki mütalaa hazırlanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

Mütalaa celse arasında tebliğ edildiğinde sanıklar ve sanıklar avukatlarına mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamak üzere bir sonraki celseye kadar süre veren ve başka sürece verilmeyeceği uyarısında bulunan heyet, daha önce ayrıntılı olarak savunma yaptıkları gerekçesiyle her sanık ve avukatına 90'ar dakika, mağdur avukatları ve müdahillere ise mütalaaya karşı beyanlarını sunmaları için 30'ar dakika süre verileceğini bildirdi.

Fenerbahçe'nin talebi üzerine sanık Soner Koç "kaçak" sayıldı

Mağdur Fenerbahçe avukatı Naim Karakaya'nın dosya sanıklarından Soner Koç hakkında "kaçak sayılması" yönündeki talebini kabul eden mahkeme heyeti, bu sanığın 5271 sayılı yasanın 247. maddesi uyarınca "kaçak" olmasına ilişkin usul işlemlerin celse arasında yapılmasına karar verdi.

Sanıklardan Hakan Şahin'in dosyasının, üzerine atılı "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık" suçları bakımından mevcut dosyadan ayrılmasına da hükmeden heyet, bu dosyanın yeni bir esasa kaydına ve yargılamanın yeni dosya üzerinden devamına yönelik karar aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü avukatı Naim Karakaya'nın, "bir sonraki celsenin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde bulunan mahkemeye tahsisli salonda yapılması" talebini, "SEGBİS bağlantılarının ve kayıt imkanının Silivri Ceza İnfaz Kurumlarındaki duruşma salonlarında daha elverişli olması ve SEGBİS ile yapılan bağlantılarda İstanbul Adliyesindeki sistemin daha sınırlı bağlantı sayısına izin vermiş olması" gerekçeleriyle reddeden heyet, başka suçtan tutuklu bulunan sanıklar Muhammed Kaya, İdris Çağatay Yıldırım ve Hidayet Karaca'nın duruşmada hazır edilmeleri için cezaevlerine yazı yazılmasını kararlaştırdı.

Bir sonraki duruşma 3 Mayıs'ta

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ekrem Açıkel'in avukatının, "sanığın mevcut dosyadan tefrik edilerek başka bir esas üzerinden yargılanmasının devamına" yönelik talebini de, önceki celselerde verilen aynı husustaki kararları dikkate alarak reddetti.

Sanık ve sanık avukatlarının "kovuşturmanın genişletilmesi" talebini, yargılamanın gelmiş olduğu aşama ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumunu dikkate alarak reddeden heyet, bir sonraki duruşmanın 3 Mayıs'ta başlayacak şekilde, bayram günleri hariç mesai süresince Silivri Ceza İnfaz Kurumunda yapılmasını hükme bağladı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezaları talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, 3 Temmuz 2020'de görülen duruşmada, firari sanıklar ile haklarında yalnızca "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması bulunan bazı sanıkların dosyasını ayırmış, böylece sanık sayısı 87'ye düşmüştü.

AA