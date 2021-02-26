Futbol, 11 kişilik takımların oynadığı, hakemin yönettiği ve gol atmak amaçlı olan seyir zevki yüksek bir spor müsabakalarına verilen isimdir. Futbol içinde birçok terim bulunur. Bu terimler futbolun güzel, zevkli ve heyecan vericiliğini de arttırmaktadır. Futbol içerisinde oyuncuların klas hareketleri bulunmaktadır. Bu klas hareketler sayesinde seyircilerin göz zevki artmaktadır. Bu klas hareketlerden bazıları hat trick, çalım, röveşata, vole, sert şut, falso gibi terimlerdir. Bu hareketler yapılması zor fakat klası gelişmiş futbolcular tarafından rahat bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Futbolda röveşata nedir?

Futbol içerisinde topu uzaklaştırırken ya da rakip kaleye gol atmak istenirken yapılan, gelen topa havada ters perende atılarak tek ayakla gerçekleştirilen şut işlemine denmektedir. Futbolda ve ayak voleybolunda gerçekleştirilen bu hareket oldukça zordur. Esneklik ve klas gerektirmektedir. Seyir zevki açısından göze çok hoş hitap etmektedir.

Futbolda röveşata nasıl atılır?

Futbolda röveşata, rakip kaleye gol atmak isteyen futbolcunun takım arkadaşından gelen ortayı havada perende pozisyonunu alarak, sırtını kaleye dönerek tersten tek ayakla topa vurularak gerçekleştirilir. Bu hareket yapılırken futbolcu kendisini topun geliş yönüne doğru ve zamanlamasını ayarlayarak gerçekleştirmek zorundadır. Bu ayarlamalar tutturulmaz ise top farklı noktalara gidebilmektedir.

En iyi röveşata atma teknikleri

Röveşata atılırken sırt yere yatay olup kaleye dönük olarak gerçekleştirilmektedir. Vuruşun hafif sert bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sol ayak havada asılı kalırken, sağ ayakla vuruş yapılmalıdır. Eğer sol ayakla şut çekiliyorsa tam tersi durum uygulanmalıdır. Uygun krampon seçilerek vuruşun sağlamlığı arttırılmalıdır. Topun geliş hızı ve hareket zamanlaması iyi gözlemlenmelidir.

Röveşata atılırken nelere dikkat edilmelidir?

- Röveşata kesinlikle çim sahada yapılmalıdır.

- Zaman ayarlaması son derece önemlidir.

- Topun takip edilmesi gerekmektedir.

- Ayağın üst bölgesi ile vuruş gerçekleştirilmektedir.

- Topun göz ile takip edilmesi gereklidir.

- Kaleye sırtınız dönük olmalı ve hedefin yerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

- Sırt zemine yatay şekilde olmalıdır.

- Sıçrama işlemi yapıldığında vücut yere düşerken kollar ile desteklemek gerekir.

- Doğru krampon seçimi yapılmalıdır.

- Yere doğru inişte kontrol sağlanmalıdır.

- Kale içinde belirli bir hedef sağlanmalı ve o hedefe doğru röveşata atılmalıdır.