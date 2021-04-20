Futbolda para savaşları: Avrupa Süper Ligi

Dünya futbolu karıştı... UEFA, dün Şampiyonlar Ligi’nin 2024’ten sonraki formatını belirlemek için toplanırken bundan önce Avrupa’nın devleri, Avrupa Süper Ligi projesini resmen hayata geçirdi. Kurucu 12 takım; İngiltere’den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham, İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid, İtalya’dan Milan, İnter ve Juventus oldu. İlk başta Devler Ligi’nin yeni şeklini desteklediğini UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e söyleyen Real’in Başkanı Florentino Perez, finans konusundaki anlaşmazlıkların ardından 11 kulübü ikna etmede kilit rol oynadı.

Takım başına 350 milyon Euro

Ağustos ayında başlanması planlanan ve maçların hafta içi oynanacağı 10’arlı 2 ligden oluşacak organizasyonun Başkanı da Perez olacak. İspanyol spor adamının yardımcılıklarını Avrupa Kulüpler Birliği ile UEFA İcra Komitesi’ndeki görevinden ayrılan Juventus’un Başkanı Andrea Agnelli ile Manchester United’ın Başkanı Joel Glazer yapacak. ABD’den yatırım bankası JP Morgan’ın 4 milyar Euro’luk finans desteği vereceği projede 12 kurucu üyenin yanına 3 kurucu daha eklenecek. 15 ana üye, ön ödeme olarak kulüp başına yaklaşık 350 milyon Euro alacak ve her sezon ligde mücadele edecekler.

Oyundan bile çıkacaklar

Kalan 5 takım, her sezon performanslarına göre değişecek. Şu an Devler Ligi’ni kazanan bir takım ortalama 120 milyon Euro alırken, burada ise şampiyon 400 milyon kazanacak. Sadece UEFA’yı değil, Gianni Infantino önderliğindeki FIFA’yı da rahatsız eden projeyle söz konusu kulüpler; kasalarını daha çok doldurarak pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılardan en iyi şekilde kurtulmayı amaçlıyor. Ayrıca Kadınlar Süper Ligi’nin kurulması planlanıyor ve ligdeki takımların, 2022’den başlayarak FIFA video oyunu serisinden çıkacağı konuşuluyor. Öte yandan UEFA’nın Danimarkalı yönetim kurulu üyesi Jesper Moller, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan Real Madrid, Manchester City ve Chelsea’nin turnuvadan men edilmesini beklediğini belirtti. Moller, “Bunun Cuma günü olmasını bekliyorum. Daha sonra bu sezonun Şampiyonlar Ligi’ni nasıl bitireceğimiz yönünde bir çözüm bulmamız gerekecek” dedi. Elenen takımlardan Liverpool da Süper Lig üyesi. Diğer elenenler ise Dortmund ve Porto’ydu.

434 milyon Euro’luk diyalog çağrısı!

2024-25 sezonuyla birlikte Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısının 32’den 36’ya çıkarılıp, tek bir lig statüsüne geçmesi resmileşti. Lig formatının Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde de uygulanacağı bildirildi. İnternet sitesi bile hemen açılan Avrupa Süper Ligi ise UEFA ve FIFA’ya bir mektup göndererek, “Şampiyonlar Ligi’nin yerini doldurmayı amaçlamıyoruz. Onlarla rekabet edecek yeni bir oluşum hedefliyoruz” diyerek diyalog çağrısı yaptı. Söz konusu oluşumun, bu turnuvayı organizasyon içine alınması adına UEFA’ya 434 milyon Euro hibe parası vermeyi bile kabul ettiği öğrenildi. İngiliz Daily Mail Gazetesi’ndeki habere göre Avrupa Süper Ligi’nin, UEFA ya da FIFA’ya karşı muhtemel bir davayı kazanma şansının yüksek olduğu öne sürüldü.

Bayern ve PSG katılmadılar

Avrupa’nın 4 büyük ligindeki 12 takım, Süper Lig için düğmeye bastı ancak Almanya ve Fransa’dan katılım olmadı. Gelen teklife rağmen iki dev Bayern Münih ile PSG, bu oluşumun içerisinde yok. Ayrıca teklif gitmesine rağmen Almanya’dan Borussia Dortmund ve RB Leipzig de Süper Lig’de yer almayacaklarını açıkladı. 20 takımlı ligin kalan 8 takımının kim olacağı ise büyük merak konusu.

Milli tehlike kapıda

UEFA, Süper Lig’e katılan takım oyuncularının Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyeceğini açıkladı. Buna göre Merih, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Kabak, EURO 2020’de Milli Takım ’da olamayacak

Real Madrid ve Avrupa Süper Lig Başkanı Florentino Perez, “Avrupa Süper Ligi’ne katılan oyuncuların Dünya Kupası’na katılmasına izin verilmezse, kendi Dünya Kupası turnuvamızı kurarız” demişti. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de buna jet bir yanıtla, “Kapalı ligde oynayan oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar” karşılığını verdi. Bu durum, EURO 2020’de mücadele edecek her ülkeyi olduğu gibi A Milli Takımımız’ı da ilgilendiriyor. Yeni oluşumun içinde Merih Demiral’li Juventus, Hakan Çalhanoğlu’lu Milan ve Ozan Kabak’lı Liverpool da var. Eğer taraflar anlaşamaz ise bu 3 oyuncumuz, Ay-Yıldızlı formayı giyemeyecek.

Tüm yaptırımlar uygulanacak

Kendilerine ihanet edildiğini belirten Ceferin, Süper Lig’e karşı tüm yaptırım imkanlarının kullanılacağını vurgulamakla kalmadı, uzun yıllardır birlikte çalıştığı kızının vaftiz babalığını yaptığı Juventus’un Başkanı Agnelli için de, “Yakınımızda yılanların çalıştığını bilmiyorduk. Agnelli, kadar rahat yalan söyleyen birini hiç tanımadım” dedi.

İşte öne çıkan bazı tepkiler

Mehmet Muharrem Kasapoğlu (Gençlik ve Spor Bakanı): Projenin, futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan “katılımcılık” ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

TFF: Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz. UEFA’ya inanıyor ve alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz.

Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı: Avrupa futbolunun ortak çıkarının önüne koyan ayrılık planlarını şiddetle kınıyoruz.

Avrupa Kulüpler Birliği: Avrupa Süper Ligi’ne yakın bir model olarak 2024’te değişecek UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatına destek veriyoruz.

Alex Ferguson (M.United’ın eski hocası): Avrupa Futbolu’ndan 70 yıl uzaklaşmak demek. Manchester United’ın bu oluşuma girmesine karşıyım.

Gary Neville (Eski futbolcu): En çok M.United ve Liverpool’dan tiksiniyorum. Küme düşmeyecekleri bir lige mi gidiyorlar? Bu tam bir rezalet.

Lukas Podolski (Antalyaspor): Bu yapılan inancıma bir hakaret. Bu proje iğrenç ve adil değil. Eski takımlarımı (Arsenal ve İnter) burada görmek, beni hayal kırıklığına uğrattı.

Ander Herrera (PSG): Bu konuda sessiz kalamam. Zenginlerin, insanların yarattıklarını çalmasına karşıyım.



