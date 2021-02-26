Futbolda ofsayt terimi pek çok sayıda kişi tarafından merak edilen ve de sürekli olarak karıştırılan bir terim olmaktadır.

Futbolda ofsayt nedir?

Futbolda ofsayt, top bir kalenin yönünde hareket halinde iken o kaleye giden takım oyuncularından birisinin, karşı takımın kalecisine, karşı takımın oyuncularından en yakın olanı ile aynı hizada ve de ondan daha da yakın bulunması durumudur. Ofsayt futbol izlerken karşılıklı takımlarda yer alan pek çok kişiyi karşı karşıya getiren bir durumdur.

Bir futbol maçı sırasında eğer ofsayt durumu gerçekleşmiş ise böyle bir pozisyonda iken topa hücum yapmakta olan takımda ise kaleciye yakın olan bir oyuncu ofsayta kalmış olmaktadır. Ofsayt, FIFA’nın Genel Sekreteri olan Urs Lins imzası ile ülke federasyonlarına gönderilmiş ve oyun kuralları içerisinde yerini almıştır.

Ofsayt nasıl ve neden olur?

Ofsayt, takım oyuncusunun, kafasının, vücudunun ya da ayağının herhangi kısmının rakibin kale çizgisine top ve ya sondan ikinci olan rakipten yakın olduğu anlamına gelen bir durumdur. Topun ayaktan çıktığı andan itibaren top kale içine sondan ikinci rakipten yakın ise son adam tabiri top adına geçerli olur.

Ofsayt pozisyonu nedir?

Ofsayta pozisyonu taktiğinde ilk olarak;

Beyaz formalı olan takım oyuncuları ve de ileriye kaçıp rakip oyuncular ofsayta düşürmeye çalışılmaktadır. Sadece ofsayt pozisyonunda olmak bir ihlal olmamaktadır.

Bir oyuncu eğer rakip kale çizgilerine toptan ve ya sonda ikinci rakip oyuncudan yakın ise ofsayt pozisyonunda olur.

Bir oyuncu eğer genelde kendi yarı alanında veya sondan ikinci rakip oyuncuyla aynı hizada ya da son iki rakip oyuncuyla aynı hizadaysa ofsayt pozisyonunda olmamaktadır.

Ofsayt ihlal durumu

Ofsayt ihlal pozisyonunda yer alan bir oyuncu, topunun takım arkadaşına dokunduğu ya da takım arkadaşının top ile oynadığı anlarda hakemin kanaatine bakılarak oyuna müdahale edip, rakibe müdahale edip ve de bulunduğu pozisyondan avantajlar elde ederek aktif olan oyuna dahil olur ise ofsayt şeklinde cezalandırılır.

İhlal olmaması durumu ise oyuncunun topu doğrudan kale vuruşundan, aç atışından, köşe vuruşundan alması durumlarında ofsayt ihlali yoktur.