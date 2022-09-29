Futbolda müthiş haftasonu

Liglere verilen milli ara sona eriyor, futbol harika maçlarla geri dönüyor... Bu haftasonu futbol için müthiş bir haftasonu yaşanacak, dev karşılaşmalar oynanacak, nefesler tutulacak.

Cumartesi günü 14.30'da İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal ile Tottenham kapışacak. 19.00'da ise İtalya Serie A'da Inter-Roma mücadelesi oynanacak.

Pazar günü 16.00'da Manchester derbisi yaşanacak, City sahasında United'ı konuk edecek. 20.00'de ise Süper Lig'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde heyecan fırtınası kopacak. Kısacası bu haftasonu sporseverler futbola doyacak.