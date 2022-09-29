Futbolda müthiş haftasonu
Sporseverler bu haftasonu futbola doyacak. Milli ara dönüşü futbol için harika olacak, cumartesi ve pazar günleri dev maçlar oynanacak. Cumartesi Arsenal-Tottenham, Inter-Roma kapışacak, pazar günü ise derbiler sahne alacak. Önce Premier Lig'de Manchester City, Manchester United'la kozlarını paylaşacak, ardından Süper Lig'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi başlayacak.
Liglere verilen milli ara sona eriyor, futbol harika maçlarla geri dönüyor... Bu haftasonu futbol için müthiş bir haftasonu yaşanacak, dev karşılaşmalar oynanacak, nefesler tutulacak.
Cumartesi günü 14.30'da İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal ile Tottenham kapışacak. 19.00'da ise İtalya Serie A'da Inter-Roma mücadelesi oynanacak.
Pazar günü 16.00'da Manchester derbisi yaşanacak, City sahasında United'ı konuk edecek. 20.00'de ise Süper Lig'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde heyecan fırtınası kopacak. Kısacası bu haftasonu sporseverler futbola doyacak.