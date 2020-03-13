Futbol'da hangi ligler ertelendi? Corona Virüs'e hangi sporcular yakalandı?
Corona Virüs bütün dünyada yayılmaya devam ediyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen Corona Virüs ayrıca spor ve futbol dünyasını da vurmuş durumda. Bir çok sporcuda Corona Virüs vakaları görülmeye başlandı. Peki, Corona Virüs nedeniyle Futbol'da hangi ligler ertelendi? Hangi ligler seyircisiz oynanacak? Corona Virüs'e hangi sporcular yakalandı işte detaylar...
Bütün dünyada Corona Virüs şoku yaşanıyor. Normal hayatın dışında spor ve futbol müsabakaları da Corona Virüs'ten inanılmaz bir şekilde etkilendi. Bir çok sporcuda Corona Virüs vakaları görülmeye başlandı. Peki, Corona Virüs nedeniyle Futbol'da hangi ligler ertelendi? Hangi ligler seyircisiz oynanacak? Corona Virüs'e hangi sporcular yakalandı işte detaylar...
Futbolda Ertelenen Ligler
İtalya
Hollanda
İspanya
Fransa
İrlanda
Arjantin
Danimarka
İsviçre
Belçika
Suudi Arabistan
Norveç
Portekiz
Hollanda
İran
Slovakya
Macaristan
Meksika
Gürcistan
Güney Kore
Romanya
Japonya
ABD
Seyircisiz oynanacak ligler
Türkiye
Almanya
İngiltere
Polonya
Ukrayna
Fas
Çek Cumhuriyeti
Paraguay
Biyolojik tehlike işareti Koronavirüs'e yakalanan bazı sporcular:
Daniele Rugani (Juventus)
Manolo Gabbiadini (Sampdoria)
Mikel Arteta (Arsenal)
Hudson-Odoi (Chelsea)
Jannes Horn & Timo Hübers (Hannover)
Rudy Gobert & Donovan Mitchel (Utah Jazz)
Trey Thompkins (Real Madrid)