Bütün dünyada Corona Virüs şoku yaşanıyor. Normal hayatın dışında spor ve futbol müsabakaları da Corona Virüs'ten inanılmaz bir şekilde etkilendi. Bir çok sporcuda Corona Virüs vakaları görülmeye başlandı. Peki, Corona Virüs nedeniyle Futbol'da hangi ligler ertelendi? Hangi ligler seyircisiz oynanacak? Corona Virüs'e hangi sporcular yakalandı işte detaylar...

Futbolda Ertelenen Ligler

İtalya

Hollanda

İspanya

Fransa

İrlanda

Arjantin

Danimarka

İsviçre

Belçika

Suudi Arabistan

Norveç

Portekiz

Hollanda

İran

Slovakya

Macaristan

Meksika

Gürcistan

Güney Kore

Romanya

Japonya

ABD

Seyircisiz oynanacak ligler

Türkiye

Almanya

İngiltere

Polonya

Ukrayna

Fas

Çek Cumhuriyeti

Paraguay

Biyolojik tehlike işareti Koronavirüs'e yakalanan bazı sporcular:

Daniele Rugani (Juventus)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Mikel Arteta (Arsenal)

Hudson-Odoi (Chelsea)

Jannes Horn & Timo Hübers (Hannover)

Rudy Gobert & Donovan Mitchel (Utah Jazz)

Trey Thompkins (Real Madrid)