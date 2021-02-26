Futbolda hakem atışı nedir? Hakem atışı neden ve nereden yapılır?

Futbol spor dalı günümüzün en gözde spor oyunlarından biri olmaktadır. Futbol spor dalında genel olarak pek çok sayıda kurallar yer almakta olup bu kuralları da yönetmek amacı ile bir hakem bulunur ve de oyunu yönetir.

Futbolda hakem atışı nedir?

Futbolda hakem atışı pek çok sayıda maç sorasında karşılaşılmakta olan bir durumdur. Hakem, oyunun durduğu yerde topu yere bırakır ve ardından top yere değdiği ilk an oyun yeniden kaldığı yerden devam eder. Bu olayı gerçekleştiren kişi yani topu kurallara uygun bir şekilde atan kişi maçın hakemi olan kişidir.

Hakem atışı neden yapılır?

Son dönemlerde hakem atışları büyük önem kazanmıştır. Çünkü hakem atışı her zaman takımların karşılıklı olarak avantaj sağlamaya ve topu ilk olarak ayaklarına almaya çalıştıkları bir atış durumu olmaktadır. Hakem atışı, günümüz koşullarında oynanan futbolda topun oyun sırasında olduğu, yazılı olmayan bazı sebeplerden dolayı oyunun hakem tarafından durdurulup daha sonrasında uygulanmakta olan, oyunu yeniden tekrar başlatma yöntemi olmaktadır.

Futbolda hakem atışı neden ve nereden yapılır?

Ülkemizde yer alan tüm futbol sever kişiler en az bir kere futbol maçı izlemiş ve futbol hakemi görmüştür. Futbolda hakem atışında eğer futbol oyunu kale alanı içinde durdurulmuş ise hakem atışı, oyun durduğu ilk anda topun bulunmuş olduğu yere en yakın olan kale çizgisine paralel bir şekilde olan kale alanı çizgisi üzerinde yer alan noktadan başlatılır.

Futbolda hakem atışı neden tekrarlanır?

Genel olarak herhangi bir futbol maçında gerçekleştirilmekte olan hakem atışında bazı durumlar söz konusu olduğu zaman hakem atışı tekrarlanmaktadır. Bu gibi durumlardan bazıları; hakem atış yaptıktan sonra top yere hiç değmeden önce herhangi bir oyuncunun ya da oyuncuların topa dokunması ve de top yere değdikten sonrasın da hiçbir oyuncuya dokunmadan hemen oyun alanı dışına çıkar ise atış tekrarlanmaktadır.

Eğer hakem atışlarında top doğrudan bir şekilde rakip kaleye vurulur ve de kaleye girer ise kale vuruşu, takımın kendi kalesine vurulur ve de kaleye girer ise rakip takımın lehine bir köşe vuruşu verilir.