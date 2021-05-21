Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:
Play-off yarı final rövanş
22 Mayıs Cumartesi:
18.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) (2-3)
21.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs) (0-1)
Play-off yarı final rövanş
24 Mayıs Pazartesi:
16.00 Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor (Ortahisar Yavuz Selim) (0-0)
20.00 Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk) (0-0)
Misli.com 3. Lig
Play-off final maçları
24 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bucaspor 1928-İskenderun (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Isparta 32-Bursa Yıldırımspor (Eskişehir Yeni)
AA