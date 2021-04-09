Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- Süper Lig

Yarın:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Antakya Atatürk)

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray -Fatih Karagümrük (Türk Telekom)

11 Nisan Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)

12 Nisan Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe -Gaziantep (Ülker)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)

- TFF 1. Lig

Bugün:

16.00 Eskişehirspor-GZT Giresunspor (Eskişehir Yeni)

16.00 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

19.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Altay-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)

11 Nisan Pazar:

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Adanaspor-Ankaraspor (Yeni Adana)

- Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

11 Nisan Pazar:

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Afjet Afyonspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

15.00 Kahramanmaraşspor-İnegölspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Anadolu (Diyarbakır)

15.00 Sancaktepe-Ergene Velimeşespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor (Devrek İlçe)

15.00 Hacettepe-Sarıyer (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Uşakspor-Manisa (Uşak 1 Eylül)

15.00 Şanlıurfaspor-Çorum (Şanlıurfa GAP)

15.00 Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor (Ortahisar Yavuz Selim)

Kırmızı Grup

11 Nisan Pazar:

14.00 Karacabey Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Sakaryaspor-Bayburt Özel İdare (Yeni Sakarya Atatürk)

15.00 Pazarspor-Serik Belediyespor (Pazar İlçe)

15.00 Silahtaroğlu Vanspor-Kardemir Karabükspor (Van Atatürk)

15.00 Kırklarelispor-Turgutluspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Tarsus İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor (Tarsus İlçe)

15.00 Eyüpspor-GMG Kastamonuspor (Eyüp)

15.00 Kırşehir Belediyespor-Mamak (Kırşehir Ahi)

15.00 Bodrumspor-Pendikspor (Bodrum İlçe)

15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Sivas Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

AA