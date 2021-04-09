Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
- Süper Lig
Yarın:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Antakya Atatürk)
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray -Fatih Karagümrük (Türk Telekom)
11 Nisan Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)
12 Nisan Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe -Gaziantep (Ülker)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)
- TFF 1. Lig
Bugün:
16.00 Eskişehirspor-GZT Giresunspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)
19.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Yarın:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Altay-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)
11 Nisan Pazar:
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Adanaspor-Ankaraspor (Yeni Adana)
- Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup
11 Nisan Pazar:
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Afjet Afyonspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
15.00 Kahramanmaraşspor-İnegölspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Anadolu (Diyarbakır)
15.00 Sancaktepe-Ergene Velimeşespor (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor (Devrek İlçe)
15.00 Hacettepe-Sarıyer (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Uşakspor-Manisa (Uşak 1 Eylül)
15.00 Şanlıurfaspor-Çorum (Şanlıurfa GAP)
15.00 Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor (Ortahisar Yavuz Selim)
Kırmızı Grup
11 Nisan Pazar:
14.00 Karacabey Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Sakaryaspor-Bayburt Özel İdare (Yeni Sakarya Atatürk)
15.00 Pazarspor-Serik Belediyespor (Pazar İlçe)
15.00 Silahtaroğlu Vanspor-Kardemir Karabükspor (Van Atatürk)
15.00 Kırklarelispor-Turgutluspor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Tarsus İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor (Tarsus İlçe)
15.00 Eyüpspor-GMG Kastamonuspor (Eyüp)
15.00 Kırşehir Belediyespor-Mamak (Kırşehir Ahi)
15.00 Bodrumspor-Pendikspor (Bodrum İlçe)
15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Sivas Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
AA