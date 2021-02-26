Endirekt serbest vuruş, çift vuruş ismi ile de bilinmektedir. Futbolda takımlardan bir tanesinin oyuncusuna faul yapılması durumunda faul yapılan kişi takım arkadaşları ile birlikte topun arkasında durmaktadırlar. Sonra takım arkadaşları topa dokunduktan sonra şut ya da pas verip orta açabilmektedirler. İşte bu endirekt serbest vuruş veya çift vuruş olarak bilinmektedir.

Futbolda endirekt serbest vuruş nedir?

Endirekt serbest vuruşlarda eğer top kale çizgisini geçerse böyle durumlarda gol değeri yoktur. Sonrasında ise top rakip takıma geçer ve rakip takım kale vuruşu ile devam edecektir. endirekt serbest vuruşlarda gol değeri kazanması için topa vurulduktan sonra takım arkadaşı ya da rakip takımdan birinin ayağına değmesi gerekmektedir. Buna dikkat etmek gerekir.

Endirekt serbest vuruş ne demek?

Kaleci kendi ceza sahası içerisinde bazı ihlaller yaparsa bu durumda karşı takım endirekt serbest vuruş kullanma hakkı kazanacaktır. Bu ihlaller şu şekilde sıralanabilir;

Kaleci topa eliyle müdahale edip sonrasında 6 saniyede topu oyuna tekrar göndermez ise

Topu oyuna yolladıktan sonra, top başka herhangi bir oyuncuya değmeden kaleci topa elle müdahalede bulunursa

Kalecinin takım arkadaşı topu kendisine ayakla verdiğinde bu topa elle dokunursa

Kendi takımının kullandığı taç atışından sonra kendisine gelen topu el ile tutarsa

Bu durumlarda karşı takımın endirekt serbest vuruş kullanma hakkı doğacaktır.

Oyuncuların ihlal yapması durumunda karşı takımın endirekt serbest vuruş kullanması

Oyuncuların yapmış olduğu bazı ihlaller sebebi ile de karşı takıma endirekt serbest vuruş hakkı verilmektedir. Bu ihlaller şu şekilde sıralanabilir;

Oyuncu karşı takımın oyuncularına zarar verme potansiyeli olan davranışlarda bulunursa

Havadan gelen topun önüne kambur şekilde eğilerek topa yükselen karşı takım oyuncusunun düşmesine sebebiyet verirse

Karşı takım oyuncularının topu alamaması için topun üstüne yatar ya da bacaklarının arasında sıkıştırır şekilde tutarsa

Rakip ilerlerken bunu engelleyecek bir takım davranışlar içerisine girerse

Kalecinin tuttuğu topu oyuna tekrar göndermesine engel olacak hareketlerde bulunursa

Oyunun durmasına neden olan herhangi bir ihlal yaparsa

Bu durumda karşı takıma endirekt serbest vuruş kullanma hakkı verilmektedir.

Endirekt serbest vuruş nasıl kullanılmaktadır?

Bu durumda kalecinin istediği kadar oyuncu toptan uzaklaştırılır. Bundan sonra faul yapılan oyuncu topa vurur ve bu şekilde endirekt serbest vuruş kullanılmış olur.