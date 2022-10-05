Futbolda Emre Belözoğlu kasırgası

Geçen sezon düşme hattında aldığı takımı Avrupa’ya götüren Emre Belözoğlu, kariyerine yaptığı muhteşem başlangıcı sürdürüyor. Fenerbahçe ’de görev aldığı süreçte tek maçla şampiyonluğu kaçırdıktan sonra Medipol Başakşehir’in başına geçen ve istikrarlı oyununu her geçen gün geliştiren genç teknik adam Süper Lig ’e damga vurmaya devam ediyor. Bu sezon çıktığı resmi maçlarda henüz yenilgi yüzü görmeyen Turuncu-Lacivertliler, 2-1 kazandığı Ankaragücü maçında kalesinde ilk golünü gördü.

En az gol yiyen takım

5 büyük lig ile kıyaslandığında en az gol yiyen takım olarak dikkat çeken Başakşehir, topladığı 17 puanla da Süper Lig’in zirvesine adını yazdırdı. Savunması kadar hücum aksiyonlarında da son derece etkili bir grafik çizen İstanbul ekibinde Emre Belözoğlu’nun performansı büyük alkış topluyor. Başakşehir ayrıca 5 büyük ligle kıyaslandığında hem ligde hem Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden tek takım konumunda.

Hedefi Avrupa

Fiorentina karşısında basın toplantısında İtalyanca konuşan, flaş röportajda İngilizce soruları yanıtlayan 41 yaşındaki çalıştırıcının hedefi olan Avrupa’da çalışma isteğine çok uzun sürmeden kavuşacak gibi duruyor. Konferans Ligi’ne de etkili bir başlangıç yapan Başakşehir, Perşembe günü RGS’yi yenmesi halinde mükemmel gidişatına bir yenisini daha ekleyecek.

Tarihe geçti

Ankaragücü deplasmanından da istediği sonucu alarak dönen Emre Belözoğlu, Başakşehir tarihine de şimdiden adını altın harflerle yazdırdı. Abdullah Avcı’nın daha önceden 21 maçlık yenilmezlik serisi vardı. Emre Belözoğlu yönetiminde bu rakam 23’e çıktı.

Ömer Necati Albayrak mini yorumu:

Fenerbahçe’den ayrıldığında konuştuğum oyuncular onun için, “Çok büyük hoca olacak. Futbol zekası inanılmaz” demişlerdi. Fenerbahçe Yönetimi, “Tecrübesiz” diye yollarını ayırırken Başakşehir’de yaptıklarıyla şimdiden birçok tecrübeli teknik adamı solladı. En önemli özelliği futbolcuları kendisine, oynatmak istediği oyuna inandırıyor. Kararlarını sorgulatmıyor, çünkü takıma karşı son derece adil davranıyor. Bütün mesaisi tesiste. En çok o çalışıyor. Futbolcuları da peşinden gitmek zorunda kalıyor. Emre Belözoğlu, Türk futbolunu Avrupa’da büyük başarılarla temsil etmeye en yakın aday.

FANATİK ÖZEL / Ömer Necati Albayrak