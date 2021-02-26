Son yıllarda deplasman golü kuralı futbolda oldukça önemli bir noktaya geldi. Özellikle çift eliminasyon sistemine bağlı olarak farklı organizasyonlar kapsamında yapılan turnuvalar için, önemli bir yere sahiptir. Biraz kafa karıştırsa da aslında çok zor olmayan bir sistem şeklinde ifade etmek mümkündür. Özellikleri 2 maç üzerinden elemenin daha kolay şekilde ve adaletli yapılabilmesi için etkili bir yöntem olduğunu dile getirmek mümkün.

Futbolda deplasman golü kuralı nedir?

Futbolda deplasman golü kuralı çift eliminasyon sistemleri üzerinden yapılan maçlar için, eşitliği bozmak adına kullanılan bir yöntemdir. Özellikle deplasman gölü içerisinde eğer her iki maçta da toplam gol sayısı eşit ise o vakit deplasmanda daha çok gol atan takım turnuvayı geçer. Örneğin bir takım rakibini kendi sahasında 2-1 yenmiş olsun. Deplasmanda ise rakibine eğer 3-2 yenilmiş olsa bile turu geçer. Çünkü deplasmanda daha çok gol atmış bir takımdır.

Deplasman golü kuralı ne demek?

Toplamda 2 maçta da goller eşit olduğu zamanlarda deplasman gölü kuralı devreye girer. Kısacası deplasmanda daha fazla gol atan takım bir üst tura çıkma hakkı elde eder. Tabii bu durum her iki takımında eşit gol atması üzerinden gerçekleşir. Bu sayede deplasmanda daha iyi bir mücadele gösteren ve gol atan takımın hakkı korunmuş olur. Yani ev sahibi kendi avantajını koruyamaz ise deplasman gölü kuralı devreye girer.

Beraberlik üzerinden deplasman golü kuralı

Deplasman golü kuralı özellikle eşitlik durumlarında büyük bir öneme sahiptir. Yani buna diğer bir deyişle beraberlik üzerinden ele alınması olarak da dile getirmek mümkün. Örneğin bir takım kendi sahasında 0-0 berabere kalmış iken, deplasmanda 1-1 berabere kalıyor ise, o vakit turu geçer. Çünkü deplasmanda gol attığı için avantaj o takıma geçmiş olur. Bu da deplasman golü kuralının en etkili şekilde görülen yanlarından biridir.

Deplasman golü kuralı nerelerde kullanılır?

Deplasman golü kuralı özellikle uluslararası turnuvalar için kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde başta Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası olmak üzere, Dünya Kupası üzerinde de kullanılmaktadır. Aynı zamanda her lig adına eliminasyon sistemlerinde de kullanılır.