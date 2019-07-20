Futbolda bir dayak skandalı daha! 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor’da forma giyen Halil İbrahim Pekşen, Başkan İsmail Öztürk’ün koruması tarafından acımasızca dövüldü ve zorla imza attırılarak alacaklarından feragat ettirildi.

Olayı FANATİK’le paylaşan oyuncu şunları söyledi: “Fethiyespor’dan alacaklarım vardı. Yeni sezon için karşılıklı olarak anlaşarak yolları ayırmak istedik. 225 bin TL’lik alacağımın 75 bin TL’ye kadar düşürülmesini kabul ettim. 75 bin TL’mi alarak sözleşmeyi feshedecektik. Bu konuda başkan İsmail Öztürk ve ikinci Başkan Esat Bakırcı ile anlaşıldı. Kulübe çağrıldım. Meğer her şey planlıymış. Başkan ve ikinci Başkan, “Paranı birazdan getirecekler” diyerek oradan ayrıldılar. Başkan’ın Koruması geldi ve tehditlerle paramı vermeden imza atmamı istedi. Ben de bunu kabul etmeyince odada saldırıya uğradım, darp edildim, zorla evrakı imzalattılar. Yaşadıklarımın şokunu hala atlatamadım. Darp raporu aldım.”

Ömer Necati Albayrak - Safacan Konuksever