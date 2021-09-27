MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin küme düşmesiyle erkeklerde Süper Lig'de takımı bulunmayan başkenti, kadınlar futbol en üst ligde 2021-2022 sezonunda ABB FOMGET temsil edecek.

Son dönemde ilginin arttığı kadınlar futbolda geçen sezon dördüncü olan başkent ekibi, bu sezon Kadınlar Süper Lig'e daha iddialı hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda sürdüren ABB FOMGET Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi ve koordinatörü Ahmet Öksüz ile teknik direktörü Hilmi Bugüner, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Öksüz, geçen sezonu 16 takım arasında dördüncülükle bitirdiklerini hatırlatarak, "Bunu, bizim için başarı olarak görüyoruz. Bu sezon ise çok ciddi transferlerimiz var. Bu transferlerle yeni sezonda ligde şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

"Başkent Ankara'mızın Süper Lig'deki tek temsilcisi ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı." diyen Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sezon çok iddialıyız. Çok iyi bir takımımız var. Ligde şampiyon olmayı hedefliyoruz. Altyapıya yönelik de çalışmalarımız var. Şu an kadın futboluna yönelik 200 öğrencimiz mevcut. Altyapıdan sporcu yetiştiriyoruz. Hedefimiz daha fazla kadın futbolcu yetiştirmek."

Öksüz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a destekleri için teşekkür ederek, Ankaralı iş insanlarını da kulübe sponsor, destek olmaya çağırdı.

Milli takıma 6 oyuncu gönderdiklerine değinen Öksüz, "Her branşa olduğu gibi kadın futboluna da destek verilmeli. Biz de bu desteği vermek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." diye konuştu.

Altay, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere 6 kadın futbol takımının Süper Lig'e yeni katıldığını hatırlatan Öksüz, bu sezonun daha çekişmeli geçeceğini söyledi.

Öksüz, yeni sezonda Kadınlar Süper Lig'de mücadele edecek bütün takımlara başarılar dileyerek, "Şampiyonluk kupasını başkente getirmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Bugüner: Kadın futbol kulüplerinin açılmasında inanılmaz artış var

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hilmi Bugüner, şampiyonluk hedefiyle sezona hazırlandıklarının altını çizdi.

Geçen sene takımı devraldığında başkent ekibinin son sırada yer aldığını belirten Bugüner, "İyi bir hazırlık dönemi, güzel bir turnuva geçirerek, başta koyduğunuz hedefleri yakaladık. Üst sıralara mücadele etmek istedik ve sezonu 4. sırada bitirerek bunu kısmen başardık." ifadelerini kullandı.

Bugüner, yeni sezona hazırlanmak için önlerinde daha uzun bir süreç bulunduğuna işaret ederek, "Büyükşehir belediyesinden aldığımız desteklerle birlikte takımımıza takviyeler yaptık. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da kadın futboluna ilgiye yönelik soru üzerine Bugüner, şunları kaydetti:

"Ankara'da erkekler ve kadınlarda olmak üzere tek Süper Lig takımıyız. Geçen sene geçirmiş olduğumuz turnuvada final maçlarını yayıncı kuruluş canlı yayımlayınca Türkiye'de kadın futbolu biraz daha gündeme oturdu. Bu sene kadın futbol kulüplerinin açılmasında inanılmaz artış var. Ankara'da belediyeden başka desteğimiz maalesef yok. Ben buradan Ankara'daki iş adamlarına destek vermeleri hususunda sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Eğer onlar bize destek verirlerse ki bu sene Fenerbahçe, Galatasaray, Çaykur Rizespor gibi kulüpler de lige dahil oldular. Bizim onlarla başa baş mücadele edebilmemiz için Ankara'daki tüm iş adamlarını destek vermeye davet ediyorum."

AA