İtalyanca kökenli bir kelime olan averaj, sayı farkı demektir. ''Avaria'' ve ''Average'' şeklinde yazılan kelime Türkçede ''averaj'' şeklinde telaffuz edilir. Takımlar arasındaki sıralamayı belirlemek için puanları eşit olan takımların averajlarına bakılır.

Futbolda averaj nedir?

Averaj aynı zamanda matematiksel bir ölçü birimi olup ''ortalamasını almak'' anlamına gelir. Geçmiş yıllarda bazı liglerde puanları eşit olan takımlardan hangisinin üstün olacağını belirlemek için iki takım arasında maç yapılırdı. Averaj hesaplama çok daha kolay ve pratik olduğu için daha sonrasında bu uygulamaya geçildi.

Averaj ne demek?

A ve B takımlarının oynadıkları maç sayısı ve puanları eşit olduğunda iki takımın averajı hesaplanır. Her iki takımın da attığı ve yediği gol sayısı tespit edilir. Bunların farkına bakılır ve takımların puan durumundaki sıralamaları belirlenebilir.

Örneğin:

A Takımı: Attığı gol sayısı: 72

Yediği gol sayısı: 33

72 - 33 = 39

B Takımı: Attığı gol sayısı 77

Yediği gol sayısı: 40

77 - 40 = 37

Bu durumda averajı 39 olan A takımı sıralamada B takımının üstünde yer alır.

Averaj yükseltmek nedir?

''Averaj yükseltmek'' futbolda çok sık kullanılan bir tabirdir. Takımların galip geldiği maçlarda daha fazla gol atmaya ve daha az gol yemeye çalışmasıdır. Örneğin 3 -1 biten bir maçta kazanan takımın hanesine +2 averaj eklenir. 4 - 0 biten bir maçta ise sahadan galibiyetle ayrılan ekip 3 puan ve 4 averaj kazanır.

Averaj neden önemlidir?

Averaj hem şampiyonluk hem de kümede kalma mücadelesi veren takımlar için kritik bir öneme sahiptir. Puanların eşit olması durumunda genel averaja bakıldığı için şampiyonun hangi takım olacağını averaj belirleyebilir. Hem Türkiye liginde hem de Avrupa liglerinde birçok kez averajla şampiyonluk sevinci yaşayan takım oldu.

Aynı şekilde küme düşmemek için mücadele veren takımlar da averaja dikkat eder. 3 puanlık sisteme geçildikten sonra takımlar arasındaki puan farkı çok daha yakın olmaktadır.

Averaj çeşitleri nelerdir?

Genel averaj ve ikili averaj olmak üzere ikiye ayrılır. İkili averajda takımların attığı ve yediği gollere değil birbirleriyle yaptıkları maçların sonucuna bakılır.