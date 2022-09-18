Futbolda 2022'de en çok para kazanan isim Kylian Mbappe
PSG'den 105 milyon Dolar, sponsorluklardan da 20 milyon Dolar kazanan Kylian Mbappe, futbolda 2022'de en çok para kazanan isim oldu. Fransız yıldızı, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar ve Mohamed Salah takip etti.
Futbolda 2022'de en çok para kazanan isim PSG'den Kylian Mbappe... Hem reklam hem de kulüp maaşlarının baz alındığı araştırmada Mbappe, PSG'den 105 milyon Dolar ve sponsorluklardan da elde ettiği 20 milyon Dolar ile zirvede yer aldı. Bu sene125 milyon Dolar kazanan Fransız forveti, 53 milyon Dolar maaş artı 60 milyon Euro sponsorluk parasıyla Manchester United'dan Cristiano Ronaldo takip etti.
Mbappe'nin takım arkadaşı Lionel Messi de toplamda 110 milyon Dolar'la (53 milyon Dolar maaş-48 milyon Dolar reklam geliri) 3. oldu. Bu üçlüyü 91 milyon Dolar'la (56 milyon Dolar maaş-35 milyon Dolar reklam geliri) PSG'den Neymar ve 39.5 milyon Dolar'la da (24.5 milyon Dolar maaş-15 milyon Dolar reklam geliri) Liverpool'dan Mohamed Salah izledi.