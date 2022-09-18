Futbolda 2022'de en çok para kazanan isim PSG'den Kylian Mbappe... Hem reklam hem de kulüp maaşlarının baz alındığı araştırmada Mbappe, PSG'den 105 milyon Dolar ve sponsorluklardan da elde ettiği 20 milyon Dolar ile zirvede yer aldı. Bu sene125 milyon Dolar kazanan Fransız forveti, 53 milyon Dolar maaş artı 60 milyon Euro sponsorluk parasıyla Manchester United'dan Cristiano Ronaldo takip etti.

Mbappe'nin takım arkadaşı Lionel Messi de toplamda 110 milyon Dolar'la (53 milyon Dolar maaş-48 milyon Dolar reklam geliri) 3. oldu. Bu üçlüyü 91 milyon Dolar'la (56 milyon Dolar maaş-35 milyon Dolar reklam geliri) PSG'den Neymar ve 39.5 milyon Dolar'la da (24.5 milyon Dolar maaş-15 milyon Dolar reklam geliri) Liverpool'dan Mohamed Salah izledi.