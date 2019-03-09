Paraguay ekibi Libertad de Paraguay, Kolombiyalı teknik direktörü Leonel Alvarez'in görevine son verildiğini duyurdu. Kulübün avukatı Gerardo Acosta tarafından yapılan açıklamada Alvarez'in görevini ihmal ettiği için takımdan gönderildiği ifade edildi.

Paraguay basınında çıkan haberlerde ise kararın asıl sebebinin 51 yaşındaki teknik adamın takımın yıldız futbolcularından Edgar Benitez'in model eşi Patty Gonzalez ile cinsel ilişkiye girmesi olduğu iddia edildi.

Seksi model, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaların tamamı ile yalan olduğunu söylerken "Bizim, olanlarla bir alakamız yok. Kulüp yetkililerinin bu konuyu açıklığa kavuşturacağını umuyorum." sözlerini kullandı.

Alvarez'den henüz şok iddialarla ilgili bir açıklama gelmezken yardımcısı Ruben Dario Bedoya ise basın mensuplarına şunları söyledi:

"Sabah 7.30'da antrenmana geldik ama içeri girmemize izin verilmedi. Bu, profesyonelliğe yakışmadığı gibi bizleri de şoke eden bir tavır oldu. Eğer bir karar alınmışsa ayrılan kişi, içeri girmesine ve kendisine ait şeyleri almasına izin verilmeli. Yapılanlar saygısızlık."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler