Kayserili antrenör Halit Kurt'un cezası tahkim kurulu tarafından onandı.

1 Ekim 2016 tarihinde oynanan Kayseri İdman Yurdu - Meysuspor müsabakanın devre arasında takım oyuncularına karşı sözlü ve fiili yaklaşımlarının yer aldığı bir videonun ortaya çıkması üzerine ceza alan antrenör Halit Kurt'un cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Teknik sorumlu Halil Kurt ile ilgili AFDK'nın 11.11.2019 tarihli E.2019-2020/423 K.2019-2020/534 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Teknik sorumlu Halil Kurt'un U19 Yerel Ligde 01.10.2016 tarihinde oynanan Kayseri İdman Yurdu - Meysuspor müsabakasında; soyunma odasında futbolculara karşı gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-c, 44/1-c, 97/1., 10/1. ve 95. maddeleri uyarınca 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 resmi müsabakan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

İHA