Futbolcularda en sık görülen sakatlıklar hangileri?

Dünyanın en çok yapılan spor branşlarından biri de futboldur. Futbol ile ilgilenen sporcularda sakatlıklar sık görülmektedir. Bu yaralanmalar kırık, burkulma, adale ve tendon sakatlıkları vb. gibi geniş bir yelpazede inceleyebiliriz. Bu sakatlıkları en aza indirmek veya önlemek için egzersizleri ihmal etmemeliyiz ısınma ve soğuma hareketlerine önem vermemiz gerektiğini Fizyoterapist Necdet Döner belirtti.

Futbolcularda düzenli antrenman yapmak sporcunun sakatlanma riskini en aza indirdiği gibi kişinin kondisyonunu, esnekliğini, hızını ve kuvvetini de arttırmaktadır. Antrenman esnasında aşırı zorlayıcı hareketlerden kaçınmalıyız.

Yapılan çalışmalarda futbolcular bir sezonda en az bir kez sakatlık problemi yaşamaktadır. Forvet ve orta saha mevki sporcuları ise daha sık sakatlığa maruz kalıyor. Sakatlıkların ise büyük çoğunluğu alt ekstremite bölümündeki diz bölgesidir. Bununla beraber ayak bileği burkulmaları da sık görülmektedir. Burkulma olayı ayak bileği kemiklerinde birbirine bağlanan ligamentler bulunur bu ligamentler ani hareketler sonucunda yırtılır ve ayak bileği burkulur. Bunun önüne geçmek için ayak bileğini çevreleyen adale gruplarını güçlendirmek gerekmektedir. Dizdeki sakatlıklarda ise menisküs yırtılması veya ön çapraz bağ yaralanması görülmektedir. Menisküs yırtığı tipine ve yırtılmanın şiddetine göre terapi süreci de değişmekle beraber kan dolaşımının çok az olması sonucu zor iyileşen bir dokudur. Genellikle sporcularda görülen menisküs yırtığı cerrahi yöntemle tedavi edilir.

Futbolcularda sakatlıkları nasıl en aza indirebiliriz?

Sezon öncesinde mutlaka düzenli antrenmanlar yapılarak adaleleri güçlendirmek gerekmektedir. Yanlış ve zorlayıcı bir şekilde yapılan antrenman sporculara faydadan çok zarar verebileceğini unutmayalım. Fizyoterapist tarafından oluşturulan antrenman programı ile ve belli aralıklarda manuel terapi uygulamaları ile adale gerginlikleri ve biyomekaniksel problemler önlenmelidir. Manuel terapi uygulaması ile sporcu gevşer ve kendini daha iyi hissetmesine de yardımcı olur. Antrenman ısınma, soğuma programı ve stretching (açma-germe) tekniklerinin diğer sporlarda olduğu gibi futbolda da oldukça önemlidir.

Fizyoterapist tarafından uygulanan rehabilitasyon programının doğru ve eksiksiz yapılması gerekir. Yetersiz veya eksik tedavi edilmiş sakatlıklar yeni bir sakatlık oluşmasına sebep olabilir. Bu yüzden sakatlık iyileşmeden hemen antrenmanlara dönülmesi sporcunun iyileşme evresini olumsuz yönde etkileyecektir.Bu bağlamda hekim kontrolünde iyileşme sürecinin tamamlanması beklenmelidir.