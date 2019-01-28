Futbolculara ödeme yapmayan kulübe 3 yıl ceza

İspanya 2. Futbol Ligi kulüplerinden Reus, futbolcularının alacaklarını ödememesi nedeniyle profesyonel müsabakalardan 3 yıl men edildi.

Ülkede 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu kurumun Sosyal Disiplin Hakimliği, ekonomik sorunlarından dolayı futbolcularının paralarını ödemeyen 2. ligdeki Reus kulübüne, 3 yıl futboldan men ve 250 bin avro para cezası verdi.

Sosyal Disiplin Hakimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Reus’un kuralları yerine getirmediği ve futbolcularının aylık maaşlarını ödemediği belirtildi.

Verilen bu kararla 2. ligdeki takım sayısı 22’den 21’e inerken, Reus’un kalan tüm maçlarında 1-0 yenik sayılacağı açıklandı.

Ayrıca, Reus takımında sözleşmeleri feshedilen futbolcuların serbest kaldıkları bildirildi.

1909 yılında kurulan Katalonya bölgesinin köklü kulüplerinden Reus, yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı bir hafta önce ABD’li bir yatırım grubu tarafından satın alınmıştı.

Reus’un, La Liga Sosyal Disiplin Hakimliğinin kararıyla ilgili Spor Tahkim Mahkemesine itiraz etmek için 15 gün süresi bulunuyor. İspanya futbolunda geçen yıllarda Elche, Murcia, Guadalajara kulüpleri hakkında da ekonomik sorunlardan dolayı benzer cezalar verilmiş ancak daha sonra bu kulüpler, itirazları kabul edilerek lige dönmüşlerdi.

İspanyol basınında yer alan yorumlarda, Reus kulübünün durumunun önceki vakalardan farklı olduğu ve verilen cezanın kalıcı olacağı savunuluyor.

Reus takımı, 2. ligde mevcut durumda 21 puanla 20. sırada yer alıyor.