Futbolcular Ismael’in sisteminden şikayet etmiyor

Bitexen Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönerek kara bulutları dağıtan Kartal gözünü zirveye dikti. Siyah-beyazlı takım pazar günü Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacağı son şampiyon Trabzonspor ’u da mağlup ederek, yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe karşısında kaybedilen 7 puanın ardından Giresun’da kazanan siyah-beyazlı takım rahat bir nefes aldı. Tayyip Talha’nın röveşata golüyle elde edilen 3 puan Kartal’a adeta ilaç gibi geldi.









OYUNCULAR SİSTEMDEN MEMNUN

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş ’ta iddiaların aksine oyuncuların sistemden memnun oldukları ve teknik heyete şampiyonluk yolunda güvendikleri ifade edildi. Şimdiye kadar hiçbir oyuncunun sistemle ilgili bir şikayette bulunmadığı aktarıldı.

MOTİVASYON TOPLANTILARI

Yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular olarak şampiyonluğa odaklanan siyah-beyazlılar, Trabzonspor’u da yenerek, galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Teknik Direktör Valerien Ismael’in kritik müsabakaya kadar oyuncularla tesislerde sık sık motivasyon toplantıları yapacağı öğrenildi. Sıkıntılı bir süreçten geçen Trabzonspor’u yenmeleri halinde önlerinin açılacağını düşünen Fransız teknik adamın, oyuncularına bu yönde telkinlerde bulunacağı da kaydedildi.





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SAISS VE EMRECAN'A TEDAVİ

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından dün akşam yaptığı antrenmanla başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başladı. İdman, minyatür kalede yapılan pas ve şut çalışmasıyla sona erdi. Tedavilerine devam edilen Saiss ve Emrecan çalışmada yer almadı. Salih Uçan ise bireysel düz koşu yaptı.