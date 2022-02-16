Dünya Kupası'nın 2 yılda 1 düzenlenme ihtimaline ilişkin tartışmalar sürerken Profesyonel Futbolcular Birliği FIFPRO, dünya çapında birçok oyuncunun görüşünü alarak gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. 1000'den fazla oyuncuya yapılan ankete göre %75 oranında Dünya Kupası'nın 4 yılda 1 düzenlenecek şekilde devam etmesi fikri ortaya çıktı.

Ayrıca oyunculardan alınan görüşte Dünya Kupası ve yerel liglerin favori müsabakalar oldukları belirtildi.

FIFPRO, FIFA'nın Dünya Kupası'nı 2 yılda 1 düzenleme önerisi sonrası Kasım ayında oyunculara yönelik bir anket düzenledi. Anket, 70'in üzerinde farklı milletten olmak üzere 6 kıtadaki oyuncuların görüşlerini topladı.

İşte ankete göre bölgesel olarak ortaya çıkan görüşler:

- Avrupa ve Asya'daki oyuncuların %77'si 4 yılda 1 Dünya Kupası'nı tercih ediyor.

- Amerika kıtasındaki oyuncuların %63'ü 4 yılda 1 Dünya Kupası'nı tercih ediyor.

- Afrika'daki oyuncuların %49'u 4 yılda 1 Dünya Kupası'nı tercih ederken geri kalanı ise 2-3 yıllık bir dönem arasında bölünmüş durumda.

Ayrıca oyuncuların %81'i mevcut 4 yıllık döngüdeki Dünya Kupası veya yerel liglerini favori yarışmaları olarak görmekte.



