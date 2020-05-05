Schalke 04 altyapısında futbola başlayan ve Almanya’da çeşitli alt lig takımlarında forma giyen Kongolu futbolcu Hiannick Kamba hakkında çarpıcı bir haber gündeme geldi.

2016’da Almanya’dan tatil amaçlı Kongo’ya giden Hiannick Kamba’nın ülkesinde ^yaşamını yitirdiği duyurulmuş ve futbolcunun ölüm belgesi de düzenlenmişti.

Bild’de yer alan habere göre, 2016 yılında öldüğü açıklanan Hiannick Kamba’nın hayatta olduğu ve Almanya’da yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte gittiği Kongo’da bir gece ortadan ansızın kaybolan Kamba için eşinin sigortadan para almak adına ölüm belgesi düzenlediği öne sürüldü.

2018’de Almanya büyükelçiliğine giderek durumu bildiren Kamba’nın Ruhr bölgesinde bir fabrikada kimya teknisyeni olarak çalıştığı belirtildi. Kamba hakkında sahte evrak düzenleme suçuyla yargılanan sanıkların ise mahkeme süreci devam ediyor.