Futbola güvenli dönüş için maç başına 350 test!

Corona virüs salgını nedeniyle Hollanda ve Fransa, 2019-20 sezonunu iptal etme yönünde karar alırlarken başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesi de spora yeniden dönebilme üzerine planlar yapıyor.

Sportmail'in özel haberine göre futbola dönmenin seyircisiz bir ortamda da olsa birçok zorlayıcı noktası bulunuyor. Birçok risk taşıyan bu hamle yapılırken ekstra tedbirler uygulanması gerekiyor.

Maç başına 350 test!

Takımlar için lojistik desteğin de devreye girmesiyle bir maç için iletişimde bulunulan insan sayısında büyük bir artış olacak. Bu da kontrol seviyesinin yükseltilmesi gerekliliğini doğuruyor.

Maç başına ilgili tüm kişileri göz önüne alarak 350 test yapılması gerektiği belirtiliyor. Futbol ekonomisinin diğer sektörlere göre çok daha üst düzeyde olduğu belirtilerek bunun karşılanabilecek bir ihtiyaç olduğu da aktarılmakta.

Sağlık öncelikli koşul

Geri dönüş adına çalışmalar yapılsa da Premier Lig'in ortak kararı ekonomik durumların sağlığın önünde tutulamayacağına yönelik.

Tarafsız saha teklifi kabul görmüyor

Premier Lig'in planları arasında karşılaşmaları tarafsız bir sahada oynamak da var. Fakat kulüp yetkilileri, bunun ev sahibi avantajını ortadan kaldıracağı için duruma sıcak bakmıyorlar.

St George's Park ve Wembley alternatifleri ön plana çıksa da bunun kabul görmediği belirtiliyor.

Tuvaletler yasak!

Arsenal, West Ham ve Tottenham gibi takımlar antrenmanlara başlamış olsalar da bazı zorluklarla karşı karşıyalar.

Premier Lig'in belirlediği kurallara göre antrenman tesislerinde oyuncuların tuvaletleri kullanmalarına şu an için izin verilmiyor. Oyuncular antrenman kıyafetleri ile gelip duşları kullanmadan evlerine gidiyorlar.

Ayrıca oyuncuların enerji içeceklerini ve sularını da evden getirmeleri gerekiyor. Tesislerdeki tuvaletleri kullanamayacaklarını bilerek davranmaya da özen göstermeleri gerektiği aktarılıyor.

Oyuncular endişeli

Oyuncular, yeniden futbola dönüş adına ciddi endişeler taşıyorlar. Özellikle Manchester City'nin Arjantinli oyuncusu Sergio Agüero, kulübünün yeniden antrenmanlara başlama yönündeki bir beklentisinden endişelendiğini dile getirdi.

Antrenmanlarda maske kuralı

Premier Lig, katı kurallar koymaya hazırlanırken oyuncular için antrenmanlarda yüz maskesi kullanılmasını da isteyebilir. Bunun için en az 4 takımın N95 maske için görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Daha önce bu maskeyi Anthony Joshua, Gareth Bale, Dele Alli gibi önemli sporcular kullanmıştı.