ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Side turizm merkezinde Avusturya'nın FC Wacker Innsbruck ile Rusya'nın Spartak Moskova takımı kampa girdi.

Manavgat'a bağlı Side turizm merkezi, son dönemde yabancı futbol kulüplerinin en gözde kamp merkezlerinden biri haline geldi. Son olarak Avusturya'nın FC Wacker Innsbruck takımı ile Rusya'nın önemli kulüplerinden Spartak Moskova, Çolaklı'daki bir otelde kampa girdi. Side'de kamp yaptıklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan futbol kulüpleri, Side'deki kamp ortamı ve tesisleri övdü.

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