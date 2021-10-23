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Spor Toto 1. Lig - Beypiliç Boluspor: 1 - Nasadoge Menemenspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Beypiliç Boluspor, konuk ettiği Nasadoge Menemenspor’u 1-0 yendi.

23 Ekim 2021, Cumartesi 21:15 Son Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig - Beypiliç Boluspor: 1 - Nasadoge Menemenspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Beypiliç Boluspor, Nasadoge Menemenspor’u konuk etti. Bolu Beyi, İzmir temsilcisini 89. dakikada Berk Yıldız'ın attığı golle 1-0 yendi.

Stat: Bolu Atatürk     

Hakemler: Turgut Doman, Serdar Diyadin, Nurettin Dinçer Demir     

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 72 Berk Yıldız), Bregu (Dk. 72 Diarrassouba), Roshi, Mehmet Zahit Çınar (Dk. 90 1 Hakan Bilgiç), Kasongo, Ali Keten (Dk. 72 Emin Bayram), Abdurraman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 46 Odah)    

Nasadoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Adamu, Ahmet Sağat (Dk. 75 Mahammed Himmet Ertürk), Mazlum Demir, Ömer Bahbaş, Cem Çelik (Dk. 75 Ahmet Aslan), Gomes (Dk. 67 Sabbah), Abdullah Aydın (Dk. 87 Emre Özer), Rasheed (Dk. 75 Pote), Mete Çelik, Sinan Akgöl     

Gol: Dk. 89 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor)     

Sarı kartlar: Dk. 35 Roshi, Dk. 85 Abdurraman Canlı (Beypiliç Boluspor), Dk. 35 Rasheed, Dk. 85 Sabbah (Nasadoge Menemenspor)     

BOLU (AA)

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