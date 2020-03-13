Futbol sahalarında Corona Virüs riskini ez aza indirme yöntemleri

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, Corona Virüs riskini ez aza indirme yöntemlerini açıkladı. Dünya Futbolcular Birliği FIFPro futbolcuların koronavirüse yakalanma riskini en aza indirmeleri için dikkat edilmesi gereken bazı hususları sıraladı.

Tüm futbolcularımızı azami ölçüde dikkatli ve panik yapmadan korunma yollarına riayet etmelerini diliyoruz.

1- Antrenman veya maçlarda takım arkadaşınızla veya rakip takım oyuncusuyla aynı su şişesinden içmeyin, her zaman kişisel su şişeniz ve havlu, bornoz gibi kişisel eşyalarınızı kullanmaya özen gösterin.

2- Soyunma odasında yemek yemeyin.

3- Kişisel eşyalarınızı soyunma odanızda çantanızın içinde tutun, soyunma odalarında veya eşyalarınızın ortak bir sepette toplandığı alanlara koymayın.

4- Kağıt mendil veya plaster, bandaj gibi kullanılmış materyalleri acil şekilde kilitli - kapaklı çöp kutularına atın.

5- Ellerinizi sık sık yıkayın, enfeksiyonları önlemek için el yıkamak ve dezenfeksiyon çok önemlidir. Ellerinizi en az 20 saniye sabun ve suyla yıkayıp iyice duruladıktan sonra tek kullanımlık havluyla kurulayın. Sabun ve su yoksa en az %60 alkol oranı olan bir el defenfektanıyla elinizi silin.

6- Umumi tuvaletlere girdiğinizde ellerinizi yıkamadan önce ve sonra musluklara dokunmayın. Musluğu açmak ve kapatmak için peçete, mendil gibi şeyler kullanın

7- Ellerinizi yıkamadan gözlerinize, burnunuza, ağzınıza dokunmayın.

8- Öksürmek veya hapşırmak zorunda kalırsanız kesinlikle bir mendil kullanın veya dirseğinizi içini ağızınıza götürerek önlem almaya çalışın

9- Antrenman öncesinde, sırasında veya sonrasında belirti gösteren oyuncular derhal takımın geri kalanından uzaklaştırılmalı ve mümkünse kendilerini izole etmelidir. Kulüp doktoru bilgilendirilerek konuyla ilgili adımlar atılmalıdır.