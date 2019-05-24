Futbol oynayacak çocuklara sağlık kontrolü artık zorunlu

İzmir’in köklü kulüplerinden Altınordu Futbol Okulları, Bornova Spor Kulübü ile Bayraklı’da bulunan Borfiz Fizik Tedavi arasında protokol yapıldı. Protokole göre, bin 200'den fazla öğrencinin bulunduğu okulda geleceğin futbolcuları önce bir dizi sağlık testinden geçecek. Kontrollerde, özellikle kardiyoloji ve postür muayeneleri ile futbol oynayamaya elverişli mi değil mi gibi bir takım sonuçlar yer alacak.

Protokol ile Altınordu’nun ve Bornova sporun ilklerinden birini gerçekleştirdiklerini belirten Altınordu Bornova Futbol Okulları Koordinatörü ve Bornova Spor Kulübü Başkanı Sezai Öncü, "Önce insan ve sağlık bizim baş ilkelerimiz arasında yer alıyor. Futbol okullarımıza kaydolan öğrencilere tam teşekküllü, futbol okullarında spora müsaitlik raporu almak üzere bir sözleşme imzaladık. Bu sözleşme de futbol okullarımıza başlayan çocukların spora uygunluğu gerek kardiyolojik ve gerekse de fizik tedavi kapsamında yer alan postür muayenesi yönünden uygunluğunun ilk aşamada kontrol altına alınması ve bu konuda spor okullarına kayıt olup olmayacağına dair bir ön raporun hazırlanmasıdır. Altınordu'da ve Bornova Spor Kulübünde olmak üzere Türkiye’de ilk” dedi.

"Önceliğimiz sporcu sağlığı"

Sahada ani ölüm ve yaralanmaların önüne geçileceğini belirten Borfiz Fizik Tedavi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Kosanoğlu da, "Önceliğimiz sporcu sağlığı. Biz çocuklarımızın spora başlamadan önce muayenelerinin önemini biliyoruz; ayrıca fizik tedavi merkezide olduğumuz için bizim için sporcuların postürleri çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda çocuklarımıza gerekli desteği vereceğimize inanıyoruz. Futbol oynayacak çocukların spor yapmasına elverişli postürü var mı yok mu kardiyolojik olarak spor yapmaya uygun mu değil mi diye doktorlarımız tarafından değerlendirilip raporlar kulüp başkanlarına sunulacak. Bu sistem inşallah bütün spor okullarına da örnek olur" dedi.

Borfiz Fizik Tedavi ve Kardiyoloji Tıp Merkezi Koordinatörü Dr. İlker Işıklar, Mesul Müdür Uzman Dr. M. Fulya Hatipoğlu ve Kardiyoloji Uzmanı Mümün Etemoğlu da düşüncelerini aktararak, spor yapan herkesin bu muayeneden geçmelerinin önemini belirterek, bu sayede sporda ülkemiz adına ivme kazanacağını belirtti.

İHA