Futbol kulüplerine, 'blockchain' ve 'fan token' eğitimi verildi

Kulüpler Birliği Vakfı ve Socios.com’un iş birliğiyle futbol kulüplerine "blockchain" (blokzinciri) ve "fan token" eğitimi verildi.

Değişen ve dijitalleşen spor ekosistemi içerisindeki son trendlere, dijital para ve dijital varlıklar başta olmak üzere kulüplere yeni gelir oluşturacak iş modellerine dair futbol kulüplerinin profesyonellerini bilgilendirmek adına "Blockchain Dünyası ve Spor" isimli çevrim içi eğitim organize edildi.

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat’ın sunumu ve katılımı ile gerçekleşen eğitime bazı kulüp temsilcileri fiziki katılım sağlarken, İstanbul dışındaki kulüplerden ise çevrim içi katılım sağlandı.

Açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı ve Socios.com’un dijital dünya ve spor ekonomisi ile ilgili eğitimlerinin devam edeceği kaydedildi.