İtalya önlemleri gevşetmeyi hedeflerken, Almanya ise seyircisiz maçlar için hazır. İngiltere ve İspanya’nın geleceği ise belirsiz.

İtalya Serie A: Her geçen gün iyileşme oranı artarken İtalya’da toplamda 200 bine yakın kişi enfekte oludu, 27 bin civarında kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son gelişmelerin ardından İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, karantina uygulamalarının genişletilebileceğini söylerken futbolla ilgili müjdeyi de verdi. Serie A ekiplerinin 4 Mayıs’ta bireysel, 18 Mayıs’ta ise takımla antrenmanlara başlayacağı açıklandı.

İspanya La Liga: İspanya ise 230 binden fazla vaka ve 23 bini aşan ölüm sayısıyla koronavirüsten dolayı Avrupa’da en çok etkilenen ülke oldu. Sağlık Bakanlığı dün, “Yazdan önce ligleri başlatmak acımasız olur” açıklamasını yapsa da La Liga Başkanı Javier Tebas ise tam tersini söyledi. Tebas, “Maçlara çıkmak istemeyen takımlar 3 puan kaybedecek. Bu olay bu kadar basit” dedi. La Liga’nın başlaması konusundaki belirsizlik devam ediyor.

Almanya Bundesliga: Koronavirüse karşı en etkili önlemleri alan ülkelerden biri olan Almanya’da 157 bin vakanın 114 bini iyileşti, 6 bin kişi ise vefat etti. Bu gelişmelerin üzerine ülkede futbolun yeniden canlanması için girişimler de hızlandı. Edinilen son bilgilere göre 9 Mayıs’ta seyircisiz maçlar ile lige start verilmesi bekleniyor. Ayrıca diğer ülkelerin aksine Almanya’da, futbolun başlamasına karşı çıkan herhangi bir kulüp bulunmuyor.

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İngiltere Premier Lig: 160 bin vakası bulunan İngiltere ise şeffaflıktan bir hayli uzak. Zaman zaman veri akışının durduğu, iyileşenler ve test sayısı konusunda yeterli bilgilendirilmelerin yapılmadığı ülkede hükümet futbolu başlatmak istiyor. Bunun gerekçesi ise salgın nedeniyle stres altındaki topluma motivasyon kaynağı sağlamak. Premier Lig için hedeflenen tarih 8 Haziran olsa da liglerin söz konusu tarihte açılması bir hayli zor gözüküyor.