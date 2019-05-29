UEFA’nın Şampiyonlar Ligi sponsorlarından biri olan Gazprom şirketi tarafından 7.’si düzenlenen ‘Futbol için dostluk’ organizasyonu bugün İspanya’da yapılan açılış töreniyle başladı. Aralarında Türkiye’den Beşiktaş kulübünün altyapısından 3 oyuncu ve 1 genç antrenörün de bulunduğu açılış, İspanya’nın Başkenti Madrid’e 40 km. uzaklıktaki El Escorial Kamp Merkezi’de gerçekleşti.

Her ülkeden sporcular temsil ettikleri ülkelerin bayraklarıyla alana geldi. Burada yapılan kısa konuşmanın ardından da ‘Futbol için dostluk’ projesinin bayrağı alkışlar eşliğinde göndere çekildi. 4 gün sürecek olan organizasyona futbol dünyasının önemli isimleri de katılacak. Bu süreçte ise genç futbolcu adaylarına projenin vazgeçilmez olarak belirtilen 9 değeri olan; dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, sadakat, zafer, gelenek ve onur kavramları anlatılacak.