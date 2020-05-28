Futbol geri dönüyor! Her gün maç..12-22 Haziran arası

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ait fikstürleri yayınladı. 12 Haziran 2020 tarihinde Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları ile başlayacak dönemde 22 Haziran 2020 tarihine kadar sadece bir gün hariç her gün maç oynanacak.

12 Haziran Cuma

21:45 Göztepe - Trabzonspor, Fenerbahçe - Kayserispor

13 Haziran Cumartesi

19:15 Başakşehir - Alanyaspor, 21:45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa, Beşiktaş - Antalyaspor

14 Haziran Pazar

19:15 Gençlerbirliği - Konyaspor, 21:45 Gaziantep FK - Ankaragücü, Ç.Rizespor - Galatasaray

15 Haziran Pazartesi

21:45 Sivasspor - Denizlispor

16 Haziran Salı

20:45 Fenerbahçe - Trabzonspor (Türkiye Kupası yarı final)

17 Haziran Çarşamba

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18 Haziran Perşembe

20:45 Antalyaspor - Alanyaspor (Türkiye Kupası yarı final)

19 Haziran Cuma

21:45 Ankaragücü - Başakşehir

20 Haziran Cumartesi

19:15 Kayserispor - Gençlerbirliği, 21:45 Yeni Malatyaspor - Göztepe, Denizlispor - Beşiktaş

21 Haziran Pazar

19:15 Kasımpaşa - Fenerbahçe, 21:45 Konyaspor - Sivasspor, Galatasaray - Gaziantep FK

22 Haziran Pazartesi

21:45 Antalyaspor - Ç.Rizespor, Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor