Futbol geri dönüyor! Her gün maç..12-22 Haziran arası
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ait fikstürleri yayınladı. 12 Haziran 2020 tarihinde Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları ile başlayacak dönemde 22 Haziran 2020 tarihine kadar sadece bir gün hariç her gün maç oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ait fikstürleri yayınladı. 12 Haziran 2020 tarihinde Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları ile başlayacak dönemde 22 Haziran 2020 tarihine kadar sadece bir gün hariç her gün maç oynanacak.
12 Haziran Cuma
21:45 Göztepe - Trabzonspor, Fenerbahçe - Kayserispor
13 Haziran Cumartesi
19:15 Başakşehir - Alanyaspor, 21:45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa, Beşiktaş - Antalyaspor
14 Haziran Pazar
19:15 Gençlerbirliği - Konyaspor, 21:45 Gaziantep FK - Ankaragücü, Ç.Rizespor - Galatasaray
15 Haziran Pazartesi
21:45 Sivasspor - Denizlispor
16 Haziran Salı
20:45 Fenerbahçe - Trabzonspor (Türkiye Kupası yarı final)
17 Haziran Çarşamba
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18 Haziran Perşembe
20:45 Antalyaspor - Alanyaspor (Türkiye Kupası yarı final)
19 Haziran Cuma
21:45 Ankaragücü - Başakşehir
20 Haziran Cumartesi
19:15 Kayserispor - Gençlerbirliği, 21:45 Yeni Malatyaspor - Göztepe, Denizlispor - Beşiktaş
21 Haziran Pazar
19:15 Kasımpaşa - Fenerbahçe, 21:45 Konyaspor - Sivasspor, Galatasaray - Gaziantep FK
22 Haziran Pazartesi
21:45 Antalyaspor - Ç.Rizespor, Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor