Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Nihat Özdemir başkanlığındaki yeni yönetiminde kurullar belirlenirken, İzmir'i 2 isim temsil edecek. Federasyonda Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulu'nun ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Temsilciler Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Etik Kurul, Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu, Sağlık Kurulu, Dopingle Mücadele Kurulu ve Dış İlişkiler Kurulu da belirlendi.

Yönetimde üyesi bulunmayan İzmir'den eski hakemler Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen, Zekeriya Alp başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev yapacak. Sarvan, MHK'da başkan vekilliği görevini yürütecek. TFF'deki 14 kurulda 106 asil, 54 yedek üye yer alıyor.